Crítics del PSOE lloguen un local a Ferraz per promoure l'afiliació

La plataforma RecuperaPSOE, integrada per crítics amb la gestora socialista, ha posat en marxa un local al carrer Ferraz de Madrid per promoure l'afiliació de nous militants per tal que les primàries per elegir el nou secretari general comptin amb la màxima participació.

L'oficina està situada al número 10 de Ferraz, a uns 500 metres de la seu federal del PSOE, que es troba al mateix carrer.

"Recupera PSOE. Afilia't. Què ningú decideixi per tu", és el rètol que llueix a l'aparador de l'immoble. El lloguer ha estat finançat amb aportacions voluntàries dels militants que formen part de la plataforma.

La intenció és que l'oficina s'obri al públic la setmana que ve, un cop s'hagi instal·lat el mobiliari i el material d'oficina, segons fonts de RecuperaPSOE.

Els promotors asseguren que la iniciativa respecta els estatuts del PSOE ja que una de les funcions dels afiliats ha de ser "promoure l'afiliació del partit".

"No és una estructura paral·lela, ni vol substituir l'organització del PSOE, sinó ser una ajuda perquè com més gent s'afiliï, millor", argumenten.

Encara que RecuperaPSOE admet que és crítica amb l'actuació de la gestora que dirigeix el partit des del passat mes d'octubre, els seus responsables subratllen que el local "no té cap vinculació política, ni és l'oficina de Pedro Sánchez".

Les persones que estiguin interessades a ser militants del PSOE no podran afiliar-se en aquest espai, ja que els tràmits s'han de fer en les agrupacions socialistes o per internet.

Per això, la tasca de RecuperaPSOE serà "informar i assessorar" sobre el procés d'afiliació i atendre les queixes que està havent per part de persones que denuncien traves tècniques per inscriure's com a militants, especialment, a través de la pàgina web, segons les fonts.

Sobre el fet que l'oficina s'hagi llogat al carrer Ferraz, a prop de la seu federal, des de la plataforma asseguren que és "simple coincidència" i que va ser l'opció més econòmica de les que es van estudiar.

La plataforma RecuperaPSOE es va constituir a Madrid a mitjans del passat mes de desembre a iniciativa de mig centenar d'afiliats sense càrrecs orgànics.

Compta amb la participació de militants de diverses agrupacions i de col·lectius que reclamen la celebració ja de primàries i del congrés federal, així com de membres del corrent Esquerra Socialista.

L'objectiu d'RecuperaPSOE és que abans que es convoquin el congrés, el cens de militants sigui el més elevat possible perquè les decisions que s'adoptin tinguin el major suport possible.