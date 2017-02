C's acusa Colau de ser "còmplice" de la corrupció de CDC per no haver-ho denunciat

La presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha acusat l'alcaldessa Ada Colau de ser "còmplice" de la corrupció de CDC per no haver denunciat abans aquests casos de corrupció. Mejías ha relacionat aquest teòric silenci de l'alcaldessa amb el fet d'haver assistit aquest dimecres a la segona cimera del Pacte Nacional pel Referèndum i "fer-se fotografies amb els responsables de la trama". "Diem a l'alcaldessa que seure amb el partit dels corruptes -en referència al PDECat, hereu de CDC- la fa còmplice". Malgrat les acusacions de Mejías, l'Ajuntament de Barcelona va denunciar l'octubre de l'any passat que havien detectat "greus irregularitats" durant el mandat de Xavier Trias, van assenyalar directament Antoni Vives i van encarregar una auditoria.



Per a Mejías, la nova operació contra el presumpte finançament irregular de Convergència que té lloc aquest dijous constata que la demanda d'un referèndum a Catalunya és "s implement una tapadora per tapar la corrupció de CDC", i ha deixat clar que " no hi haurà estelada prou gran" per aconseguir-ho.

Mejías, que amb 5 dels 41 regidors està al capdavant de la tercera força de l'Ajuntament de Barcelona, després de BComú i CiU, ha considerat que les investigacions "inhabiliten el grup de CiU com a alternativa de govern a Barcelona" i que " el temps i les circumstàncies donen la raó a Ciutadans", que va descartar donar suport a Xavier Trias per tornar a ser alcalde de Barcelona.

En una línia semblant s'ha expressat el portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa: "Encara que Convergència canviï de nom i de sigles, no podrà tapar els casos de corrupció que afecten el seu partit amb l’estelada", ha dit. Carrizosa ha lamentat que "els catalans s'hagin llevat amb un altre escàndol de corrupció" i per això ha exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que " doni la cara per explicar què ha passat durant tots aquests anys" i li ha demanat que "no s'amagui" com ha fet amb el cas Vidal.

" No podran distreure els catalans amb la repetició d'un nou 9-N ni amb una suposada separació de Catalunya de la resta d'Espanya i de la Unió Europea", ha advertit el portaveu de la formació taronja després d'apuntar que "els catalans no obliden que aquest és el partit del 3% i el de les seus embargades". Davant aquest "escàndol", Carrizosa s'ha congratulat que existeixi un partit com Ciutadans, que representa "la regeneració que Convergència mai va poder ni podrà representar". "Som els pioners a Espanya a demanar que qualsevol persona imputada abandoni els seus càrrecs públics", ha recordat.