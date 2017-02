C's retreu a Mas que "guardi silenci" malgrat que l'han "incriminat" en el cas 3%

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha retret aquest diumenge a l'expresident de la Generalitat Artur Mas que "guardi silenci" malgrat que l'han " incriminat" en el presumpte finançament irregular de CDC. Segons va publicar dissabte 'El Mundo', un empresari ha declarat en secret davant del jutge que instrueix el cas 3 % que Mas li va donar instruccions sobre pagaments irregulars a CDC en una reunió al costat de l'exconseller de Justícia Germà Gordó.

Mas ha evitat fer declaracions sobre aquest assumpte, tot i que en un acte del PDECat aquest dissabte va acusar l'Estat d'intentar "destruir" el seu partit "per terra, mar i aire", perquè són conscients que sense l'antiga Convergència "no hi haurà Estat" independent per a Catalunya. " No ens sorprèn la implicació d'Artur Mas, el que ens sorprèn és que guardi silenci quan algú l'incrimina directament", ha dit avui Carrizosa. Segons Carrizosa, "la trama del 3%" va ser ideada per Jordi Pujol i va continuar amb Mas al capdavant de CDC.

Carrizosa no entén com a ERC, socis del PDECat al Govern, "no se'ls cau la cara de vergonya" i "continuen aliats amb el partit corrupte del 3 %". Segons la seva opinió, "això és un fi de cicle" perquè "ja s'acaba el període de CiU a Catalunya" i, des de Ciutadans, "estem preparats per assumir el govern de la Generalitat".

De la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat "una explicació al màxim nivell, és a dir, a Artur Mas" per les informacions que l'impliquen en la suposada corrupció de CDC. "Al contrari del que es diu, això no és un atac a l'independentisme: ni ERC ni la CUP s'han vist afectades", ha respost des de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) a Mas. Iceta ha recordat que les indagacions se centren "a CDC en l'època que estava dirigida per Artur Mas", pel que és l'expresident de la Generalitat qui hauria de explicar-se.

Des del PP, la vicesecretària d'Estudis i Programes del partit, Andrea Levy, també ha carregat contra les paraules "cada vegada més gruixudes" dels polítics independentistes, en un ús "oportunista" del " victimisme", perquè saben que no hi haurà referèndum il·legal i que el procés "arriba a la fi", i volen treure " rèdit electoral".

Per ocultar les seves "debilitats" i les seves "flaqueses", ha dit, els independentistes estan tractant de "buscar enemics i atacs inexistents, que no són reals", quan el cert és que "tenen als enemics entre les seves pròpies files". "Això no va de què 'van a per nosaltres', sinó de què un referèndum il·legal no va enlloc i ho saben", ha dit en referència a les declaracions de Mas.