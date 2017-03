El president de Múrcia del PP, disposat a dimitir abans que prosperi la moció de censura

Per al PP de Múrcia, de moment, l'únic candidat a la presidència és Pedro Antonio Sánchez. Segons el portaveu de formació, Víctor Martínez, hagués estat una "injustícia" proposar una alternativa a la moció del PSOE, tot i que, si prospera, ha anunciat que la dimissió de Sánchez és "una opció possible" per evitar que el PP perdi el govern de Múrcia.

En aquest sentit, el portaveu de C's a Múrcia, Miguel Sánchez, ha insistit aquest dimecres en què donaria estabilitat a un govern presidit per un altre diputat autonòmic del PP, un cop Pedro Antonio Sánchez dimitís. El suport, però, estaria condicionat a una renegociació de l'acord de governabilitat signat el 2015.

Pel que fa a les negociacions amb el PSOE per tirar endavant la moció de censura , Miguel Sánchez ha anunciat que demà presentarà el document 'Pacte per la Democràcia' on s'estipula que el govern que en surti haurà de convocar eleccions anticipades. Una postura que el PSOE ha rebutjat per considerar-la una mesura instrumental . La moció es debatrà els dies 5 i 6 d'abril, després que avui l'hagi ratificat la Junta de Portaveus de l'Assemblea Regional de Múrcia.

Aquest dimecres al matí, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet una crida a la presumpció d'innocència durant la roda de premsa a Malta, després de reunir-se amb el primer ministre del país, Joseph Muscat. Sense esmentar el president murcià, Rajoy ha assenyalat que a Espanya s'hauria d' obrir el debat sobre "on acaba aquest dret" perquè "hi ha coses que són obvies i altres que no ho són tant".