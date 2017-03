C's retira el suport al PP de Múrcia per la negativa del president a dimitir tot i estar imputat

Ciutadans ha retirat aquest dijous el suport al PP de Múrcia per la governabilitat davant la negativa de dimitir del president, Pedro Antonio Sánchez, investigat en el cas Auditori. Albert Rivera ja havia avisat aquest matí que no descartava "cap opció" si el president regional no complia l'acord d'investidura.

El secretari general de C's a Múrcia, Miguel Sánchez, ha fet aquest anunci després de la reunió d'una hora mantinguda amb Pedro Antonio Sánchez a Cartagena, seu de l'executiu murcià.

Sánchez ha avançat que el grup iniciarà contactes ara amb el PSOE, la segona força al Parlament regional, vist que el president "s'ha enrocat i cargolat a la butaca".