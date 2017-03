C's demana el suport de PP i PSC per formar govern a Catalunya

Ciutadans continua aplanant el terreny per unes possibles eleccions catalanes. Si fa unes setmanes la líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar que la seva formació estava preparada per governar, aquest diumenge ja ha estès la mà a populars i socialistes perquè recolzin un "govern constitucionalista" que sigui una "alternativa" a l'actual govern de JxSí que té el suport de la CUP.

La líder de C's a Catalunya ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE, ha recordat al PP i el PSOE que Ciutadans està sent "molt responsable en altres parts d'Espanya" al donar suport a l'estabilitat de govern d'aquests partits. Arrimadas ha donat per fet que no hi haurà referèndum, però si s'acaba convocant, ha assegurat que hi ha "mecanismes suficients per garantir que es protegeixi als funcionaris de pressions i que es protegieix els diners públics per no fer pseudoreferèndums il·legals de secessió".

De totes maneres, el que segur que hi haurà, segons la líder de C's, són unes eleccions durant aquest any, un fet que veu com una "oportunitat històrica" per formar un govern "que no se salti les lleis" i que tingui "sentit comú". Per Arrimadas, Catalunya està en una conjuntura de "bloqueig polític i esgotament social" i ha assenyalat el govern com a principal responsable d'aquesta situació.