Cs i PP presenten el seu recurs d'inconstitucionalitat contra els pressupostos de la Generalitat

Aquest dijous Cs i PP han formalitzat el recurs d'inconstitucionalitat contra els pressupostos que ja van anunciar que presentarien quan es van aprovar els comptes. El recurs s'ha presentat contra les partides destinades al referèndum i se suma, així, als recursos que ja van presentar el mateix govern espanyol -fet que va suposar que el TC suspengués els comptes- i el PSC i el PSOE conjuntament.

El portaveu adjunt de Cs al Parlament, Fernando de Páramo, ha defensat el recurs com una manera de posar fre a uns comptes que considera que són "il·legals" perquè compta amb les partides per fer un referèndum sobre la independència de Catalunya. De Páramo ha tornat a criticar el Govern que es vulgui gastar "els diners de tots els catalans amb consultes que són il·legals". En declaracions als passadissos del Parlament, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, també ha justificat el recurs contra els pressupostos de Junqueras, destinats, ha denunciat, a "un Procés imaginari".

Com el recurs que va presentar el govern espanyol, Cs i PP han presentat el recurs contra totes les partides destinades al referèndum, com la disposició addicional 40 i les partides destinades a "l'organització, gestió i seguiment de processos electorals" pressupostades per 5,8 milions d'euros destinats. El recurs també demana impugnar els més de 400.000 euros que Governació destina cada any per fer seguiment de processos electorals i que la Generalitat comptava fer servir per implantar la futura llei per al vot electrònic.

Els encarregats de presentar el recurs han estat el portaveu parlamentari del PP al Congrés, Rafael Hernando, el secretari general del grup, José Antonio Bermúdez de Castro, i els diputats Alícia Sánchez-Camacho i Arturo García-Tizón. Hernando ha lamentat que el Govern utilitzi els recursos públics per "aixecar murs" mentre que l'executiu de Rajoy -ha dit- destina 1.000 milions a Catalunya "en sanitat i educació".

Hernando ha subratllat que la sol·licitud presentada juntament amb Cs suposa "un pas més" en la defensa de l'estat de dret davant dels "desafiaments rupturistes". "Davant de l'agressió contínua i els desvaris del senyor Puigdemont, hi ha la fortalesa de l'Estat de Dret, que s'ha anat construint tots aquests anys i que ha permès que Espanya sigui una gran nació", ha remarcat Hernando com a resposta al president de la Generalitat, que ahir es va preguntar al ple quin límit de força estava predisposat a aplicar l'Estat a Catalunya.