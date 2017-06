Cs i PSC censuren la proposta de Puigdemont d’anar al Congrés

“No té credibilitat”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va mostrar ahir, en una entrevista a l’ARA, la seva predisposició d’anar al Congrés de Diputats a debatre “cara a cara” amb Mariano Rajoy la seva proposta de referèndum després d’haver anunciat la data i la pregunta. Una declaració d’intencions que poques hores després que es fes pública ja va rebre les primeres crítiques dels partits de l’oposició catalana, i tant Cs com PSC van censurar la proposta de Puigdemont. El secretari de comunicació del partit taronja, Fernando de Páramo, va recuperar les paraules del president de la Generalitat quan va rebutjar l’oferta de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, de portar una reforma de la Constitució al Congrés per poder fer el referèndum, i va assegurar que la predisposició de Puigdemont d’anar a les Corts “no té credibilitat”. I en aquest sentit, el va tornar a convidar a “deixar de fer el ridícul” i a convocar unes noves eleccions autonòmiques, perquè ho veu com l’única manera de “fer fora” l’actual govern sobiranista, que té com a “única obsessió separar Catalunya de la resta d’Espanya”. La proposta de Puigdemont és anar al Congrés un cop hagi anunciat data i pregunta del referèndum, un fet que ahir també va criticar el PSC per mitjà del seu secretari d’organització. En declaracions a Europa Press, Salvador Illa ho va veure com una demostració “molt clara de la falta de voluntat de dialogar”. Per això, va tornar a donar la seva recepta per solucionar aquest conflicte: “Diàleg, negociació i pacte”.

Silenci a l’Estat

Cap resposta, de moment, per part dels representants del govern espanyol. Les úniques veus que es van sentir ahir de les files populars van ser les del líder català, Xavier García Albiol, i les del vicesecretari de comunicació, Pablo Casado. Cap d’ells, però, no va fer referència a la proposta de Puigdemont, sinó que es van limitar a reiterar que el referèndum no es farà. Casado va tornar a ser explícit quan va advertir que el PP “no tolerarà cap xantatge ni cap tipus de projecte rupturista contra la unitat d’Espanya i la sobirania nacional”. Albiol, al seu torn, va posar el focus en la data i la pregunta que vol anunciar el Govern en els pròxims dies. “Cometria un greu error”, va avisar, perquè deixaria “sense marge” per resoldre el conflicte català d’una forma “consensuada”.