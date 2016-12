C's avisa Rajoy que si incompleix el pacte la legislatura serà "curta"

Ciutadans es vol rebel·lar contra l’aparent irrellevància a què els estan sotmetent els acords del PSOE i del PP. Per això, el partit taronja aprofita totes les seves armes de pressió per visibilitzar-se com a imprescindible i ahir va llançar una doble amenaça als dos grans partits espanyols. La primera va arribar des d’una de les regions espanyoles on el partit d’Albert Rivera sí que té la clau de la governabilitat: Andalusia. El partit taronja sosté el govern de la socialista Susana Díaz, i ahir el líder autonòmic de la formació, Juan Marín, va avisar a la presidenta andalusa que si desatén les obligacions autonòmiques per perseguir el lideratge del PSOE, com s’especula als cercles socialistes, la faran caure.

La segona amenaça, calcada de contingut, la va dirigir el vicesecretari del partit a tot l’Estat, José Manuel Villegas, al president del govern espanyol. “Si incompleix els seus compromisos, la legislatura es farà curta i el responsable serà Mariano Rajoy”, va afirmar Villegas en una roda de premsa de balanç de l’any. Però mentre que a Andalusia l’avís per a navegants sona contundent, per la falta total de sintonia entre el PP i el PSOE i la dependència de Díaz dels vots dels seus socis, a Espanya, de moment, els acords del PP amb el PSOE han arraconat Albert Rivera, que té poques armes per pressionar.

Tot i així, Villegas va continuar el marcatge a Rajoy perquè compleixi els 150 compromisos a què van arribar les dues formacions a canvi del sí a la investidura i va posar com a exemple la creació d’una comissió d’investigació sobre el finançament del PP, que segons ell es crearà igualment tot i l’oposició dels conservadors, que en canvi sí que van acceptar que es creés en el pacte d’investidura. El cas exemplifica l’actitud del PP davant de l’acord: en aquest cas concret van signar un compromís al qual després s’han oposat, però la comissió es crearà igualment, perquè els populars no tenen la majoria. En resum, la comissió també s’hauria pogut crear sense l’acord entre PP i C’s, que una vegada més queda en paper mullat.

Però Villegas no va arribar tan lluny en les seves reflexions de balanç de l’any. De fet, tot i els avisos al PP, el vicesecretari del partit va valorar positivament les primeres setmanes de l’executiu de Rajoy, perquè, segons ell, han aconseguit forçar-lo a adoptar algunes de les mesures proposades. "El nostre paper és arrossegar el PP, el govern i també el PSOE a les reformes".

El PSOE manté el no als comptes

Villegas va apostar perquè els pressupostos de l’Estat tinguin un “tint taronja”. Precisament la carpeta dels comptes serà una prova de foc per determinar la capacitat d’influència del partit en la política espanyola. No obstant això, Rajoy mira al PSOE: ahir, el socialista Rafael Simancas insistia al Congrés que no donaran suport als comptes del govern espanyol, com ja han fet amb més o menys contundència diversos líders socialistes. Si aquest cop el partit no es desdiu de la seva posició -tot i que ja ha fet passos significatius, com l’acord per al sostre de despesa-, els vots de Ciutadans a la cambra baixa es revaloritzaran, perquè seran decisius en qualsevol majoria alternativa. En cas contrari, el PNB, els partits de dretes del grup mixt -el PDECat en queda exclòs- i el diputat de Nueva Canarias haurien de sumar els seus vots.