Cs: arrelar al territori per consolidar-se

Tres diputats i gairebé 90.000 vots en les eleccions autonòmiques de l’any 2006, pocs mesos després del naixement de la formació. Tot un èxit. Tretze regidors i poc més de 67.000 vots en les eleccions municipals del 2007. Es desinfla el boom. Aquesta és la paradoxa de Cs. Mentre el nombre de vots i diputats al Parlament no ha parat de créixer en els últims anys, fins a arribar als 25 parlamentaris i convertir-se, així, en el primer partit de l’oposició, a nivell municipal els resultats no han acompanyat.

Els 13 regidors que van aconseguir el 2007, quatre anys més tard es van convertir en 7. El partit, però, es va posar les piles per les municipals del 2015 i la seva representació municipal va arribar als 175 regidors, el setè partit en nombre de representants. L’embranzida que la formació va agafar en les eleccions autonòmiques del 27 de setembre, que va convertir Cs en la segona força més votada, la vol aprofitar ara perquè els comicis municipals del 2019 puguin augmentar encara més la seva representació. Per això han començat “a fer molt de territori”, perquè el partit taronja tingui visibilitat, també, al carrer.

Ara, de les 42 comarques catalanes, només en 26 hi té representació Cs. Les xifres, però, han anat millorant. En els últims deu anys el partit ha passat d’una vintena d’agrupacions locals a superar el centenar. Segons expliquen fonts de la formació a l’ARA, l’objectiu és que la bossa de vots en les eleccions autonòmiques i estatals en localitats on no té presència es tradueixi en la creació de noves agrupacions que li permetin entrar als ajuntaments. És el cas, per exemple, d’Igualada, Vilafranca del Penedès o Tortosa, on la formació ha intensificat les seves accions. En cap de les tres localitats no tenen estructura, però en les eleccions del 27 de setembre del 2015, la formació va ser la segona força, amb més de 2.000 vots.

Un alcalde en una dècada

És aquesta bossa de vots la que la formació vol aconseguir que es transformin en regidors. Una qüestió fonamental per al futur del partit si tenim en compte que l’arrelament territorial és fonamental per a la consolidació d’una formació en qualsevol escenari polític, tal com explica el politòleg Lluís Orriols a l’ARA. “Sense una estructura organitzativa al territori ets més vulnerable als xocs externs”, afirma.

Cs té bossa de vots en totes les comarques, però el cert és que han tingut molt poca penetració a nivell local. De fet, des que va néixer, Cs només ha aconseguit una alcaldia, la de Gimenells, al Segrià. L’alcalde, José Manuel Pardos, va governar aquesta població lleidatana durant 16 anys, però només quatre sota el paraigua de Cs, del 2007 al 2011. Des del 1995 sempre s’havia presentat com a candidat del PP. El 2011 CiU li va arrabassar l’alcaldia durant quatre anys i ara és el PSC qui està al capdavant d’aquest consistori.

L’única província on Cs ha tingut una alcaldia és, paradoxalment, la zona on la formació té menys representació municipal: a les comarques de Lleida. En aquests territoris, però també a Girona i a la Catalunya interior, és on el partit té menys presència, on té previst incrementar les seves accions i també on, asseguren, tenen més dificultats perquè penetri el seu discurs. Fonts de Cs afirmen que és aquí on veuen més complicat que la gent “vulgui donar la cara” i representar la formació a nivell municipal, encara que en altres eleccions, com les autonòmiques o les generals, els votin.

El contrast de la penetració de Cs entre les eleccions autonòmiques i municipals és considerable. De fet, Orriols creu que representa el paradigma de partit que “s’ha creat de dalt a baix”. Si el 27-S Inés Arrimadas es va convertir en la cap de l’oposició amb el 17,93% dels vots i va deixar el PP i el PSC en un paper més relegat, mesos abans, el maig del 2015, Cs havia aconseguit el 7,35% dels suports i s’havia convertit en l’última força parlamentària en nombre de regidors.

La diferència de suports també es repeteix a l’Estat. En total, a les últimes eleccions municipals Cs va aconseguir 1,4 milions de vots i 1.527 regidors a Espanya. Unes xifres que es van quedar molt per sota dels més de 3 milions que va aconseguir tant el 20-D com el 26-J. El problema és notori al País Basc o Galícia, on en les últimes autonòmiques el partit taronja no va aconseguir entrar als respectius Parlaments. Euskadi, de fet, és on el seu discurs ho ha tingut més complicat per penetrar. I els números parlen per si sols, ja que en les últimes municipals, la formació no va aconseguir representació en cap dels ajuntaments de les tres capitals de província, però tampoc a Pamplona ni en tres de les quatre capitals gallegues; només a Pontevedra va treure un regidor. Àvila va ser la capital de província on va aconseguir més bons resultats, amb 5 dels 25 regidors d’aquest ajuntament de Castella i Lleó, seguit de Castelló, València i Múrcia.

Adaptar el discurs

Per corregir aquesta tendència, és necessari crear agrupacions locals, explica Orriols, però acompanyar-ho alhora d’un “discurs programàtic diversificat” i no basar-lo en les dues potes de les quals ha tret més partit la formació a nivell nacional: “La qüestió nacionalista i la crisi política marcada per la corrupció”.

A dos anys de les pròximes municipals, Cs s’autoexigeix deures: igualar, com a mínim, la bossa de vots que va obtenir en les eleccions autonòmiques i generals. El globus del partit taronja no s’ha acabat d’enlairar en l’àmbit municipal des que va néixer. Ara caldrà veure si l’empenta que ha agafat Arrimadas a Catalunya es tradueix en més arrelament al territori, clau per a la consolidació del partit en el mapa. Les municipals del 2019 es convertiran en un símptoma de l’evolució del globus taronja.