C’s gesticula per protestar pel menysteniment del PP

Mariano Rajoy continua referint-se a Ciutadans com el “soci preferent” del PP per buscar acords parlamentaris. És la seva manera de premiar la lleialtat del partit d’Albert Rivera, que li va donar suport en la investidura i després li ha fet de crossa per a les lleis més importants que han passat fins ara pel Congrés de Diputats. Però rere aquesta afirmació s’amaguen un reguitzell d’incompliments, per la part popular, del pacte que els dos partits van firmar abans de la investidura. I Rivera comença a perdre la paciència i ha volgut en les últimes setmanes deixar enrere la docilitat, i començar a presentar batalla al PP.

L’últim, i més evident, exemple d’aquesta nova aproximació al PP és a Múrcia, on aquesta setmana Ciutadans ha anunciat que li retira el suport al president de la comunitat autònoma, Pedro Antonio Sánchez, investigat per un presumpte cas de corrupció. El líder de la regió murciana declara avui avant del jutge per aclarir la seva participació en la contractació de les obres d’un auditori, quan era alcalde de Puerto Lumbreras, i per la qual se l’insvetiga per prevaricació i malversació de fons públics, entre altres delictes. Però el cas exemplifica també que la reacció de Ciutadans té més de gesticulació que de fons, perquè el partit evita dir obertament que donarà suport a una moció de censura per fer president un socialista, la segona força més votada a la regió de Múrcia.

Des de la Moncloa apunten que cal esperar el resultat de la declaració d’avui davant el jutge, que podria acabar amb la desimputació de Sánchez, abans de fer cap moviment. Deixen la porta oberta així a demanar al president murcià que dimiteixi, si el procés judicial continua endavant, fet que previsiblement deixaria en no res la crisi amb Ciutadans, que de moment té previst reunir-se demà amb el PSOE de Múrcia per estudiar alternatives. Qualsevol pacte, però, requeriria del concurs de Podem, perquè el PP està a només un escó de la majoria absoluta a Múrcia, un pacte “ tutti frutti ”, segons el va titllar el president de la regió, de difícil gestació.

Però la gesticulació de Ciutadans no se circumscriu només a Múrcia. Albert Rivera va dir aquesta setmana que buscaran un pacte amb Podem i el PSOE per fer una “reforma exprés” de la Constitució per introduir la limitació de mandats i acabar amb els aforaments de polítics. Aquesta mateixa setmana estan previstes reunions entre els tres partits per tractar aquests temes, que estan inclosos en el pacte d’investidura que Ciutadans va firmar amb el PP, però que ara Rajoy es resisteix a complir. També negociaran la creació d’una comissió d’investigació per la corrupció del PP.

Rajoy demana paciència

La Moncloa no veu amb preocupació aquests moviments, i continuen insistint que miren a Ciutadans com el soci preferent. Tot i així, fonts de l’executiu espanyol ressalten la diferència d’escons entre els dos partits per justificar que els tempos del compliment del pacte els ha de marcar el PP i no Ciutadans. En aquest sentit, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va reclamar paciència a Rivera, perquè només fa quatre mesos que es va firmar el pacte d’investidura. De Vigo va admetre que les relacions entre els partits passen per “alts i baixos” i ara estan en un moment de mala maror.

Tot i així, fonts de la Moncloa rebutgen assumir compromisos concrets per complir els punts de l’acord amb Ciutadans, per fer millorar aquesta relació. I culpen el partit de Rivera que el desenvolupament del pacte no sigui més fluid, per la seva negativa a entrar al govern. “A tot Europa hi ha governs de coalició i aquestes coses es llimen en el dia a dia”, explicaven aquestes fonts.

A l’horitzó hi ha la prova de foc de la relació entre els dos partits: els pressupostos. Ciutadans és imprescindible perquè continuï la tramitació dels comptes, que el PSOE ja ha dit que no votarà. Previsiblement, doncs, el PP haurà de tornar a cuidar el seu “soci preferent”.