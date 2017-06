Cs es posa de perfil en la polèmica amb Montoro

La sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l’amnistia fiscal aprovada el 2012 pel govern de Mariano Rajoy ha provocat la reacció en tromba de l’oposició aquesta setmana. A l’uníson, els partits han demanat la compareixença del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, en seu parlamentària perquè doni explicacions sobre la sentència, que esmena un dels fets més polèmics de la seva gestió dels últims sis anys. L’esquerra, a més, ha demanat la dimissió del ministre més impopular del gabinet de Rajoy, però el “soci preferent” del president espanyol, Ciutadans, ha optat per posar-se de perfil en aquesta qüestió. Això, tot i que havia sigut molt crític amb l’amnistia i havia inclòs en el pacte d’investidura l’exigència de recuperar els diners que es van recaptar de menys en la regularització (es va cobrar un tipus efectiu del 3%, en lloc del 10% previst, perquè gran part dels diners que es van fer aflorar havien prescrit).

De la crítica a la conformitat

El partit d’Albert Rivera va fer bandera, a l’inici de la legislatura, d’aquesta reclamació, i va demanar explicacions en públic a Montoro en diverses ocasions per l’incompliment del punt de l’acord. El ministre va donar allargs al partit taronja, adduint que no hi havia res a fer perquè la prescripció no es podia modificar de manera retroactiva. La revolta inicial de Cs va donar pas, a poc a poc, a una conformitat més o menys explícita, i avui, entre les preguntes del partit liberal, ja no hi ha ni rastre d’aquesta reclamació. Rivera va assumir la derrota, i no va presentar batalla fins al final per fer complir a Mariano Rajoy els seus compromisos.

L’actitud després de la sentència del TC és una continuació d’aquest canvi de pas en la relació amb el PP. En els últims mesos, i especialment arran de l’aprovació conjunta dels pressupostos, Rivera ha rebaixat el to contra el PP i s’ha mostrat subaltern als conservadors en diverses ocasions, abandonant la pinça amb el PSOE i Podem que havia arribat a fer al principi de la legislatura. Fins i tot va ajudar els populars a minimitzar la comissió d’investigació de l’operació Catalunya, que ells mateixos havien votat a favor de crear.

Fins que no comparegui Montoro, Ciutadans no decidirà si en demana la dimissió. Això, tot i que la relació dels responsables econòmics del partit taronja és més dolenta amb el ministre d’Hisenda que amb el seu company de gabinet -amb el qual manté un enfrontament soterrat- Luis de Guindos, titular d’Economia. “És un cas molt delicat, un tema molt seriós, i les coses s’han fet molt malament”, deia la setmana passada el portaveu econòmic de Ciutadans al Congrés, Toni Roldán. Li havien preguntat si demanarien la dimissió. I feia equilibrismes. Al partit d’Albert Rivera esperaran a veure si la polèmica de la sentència va creixent aquesta setmana i es veuen forçats a sumar-se a l’oposició, o si s’apaga i poden passar sense fer-ho. De moment ja han demostrat que, si poden triar, donen oxigen a Rajoy.