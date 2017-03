C's prefereix que segueixi governant el president imputat a Múrcia abans que governi el PSOE sense passar per les urnes

Ciutadans optaria per mantenir Pedro Antonio Sánchez, el president imputat per corrupció a Múrcia, al càrrec, abans que votar a favor de la moció de censura proposada per PSOE i Podem si els socialistes no es comprometen a posar data a les eleccions després de la moció. Així ho ha admès el líder del partit taronja, que fins ara es limitava a dir que volien anar a eleccions, però no havia dit clarament què farien en l'escenari que el PSOE no s'avingués als comicis.

"Si el PSOE de Múrcia no es compromet a eleccions en una data determinada no podem donar suport a la moció", ha afirmat Rivera, en la mateixa roda de premsa en què ha anunciat el suport del seu partit als pressupostos espanyols del 2017.

Així, finalment, Ciutadans estaria disposat a claudicar i incomplir el seu propi pacte d'investidura amb Sánchez, abans que fer president el socialista Rafael González Tovar, que de moment es resisteix a comprometre's a convocar eleccions. Els líders murcians del PSOE i Ciutadans tenen prevista una reunió avui a Cartagena, en la qual el partit taronja aspira a convèncer els socialistes que canviïn de postura, segons ha explicar Rivera.

La moció de censura serà els dies 5 i 6 d'abril i si C's acaba votant en contra decaurà, i Sánchez continuarà al capdavant de l'executiu murcià.