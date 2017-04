Cs accelerarà la reforma de la llei de la fiscalia

Cs vol accelerar la reforma de la llei de la fiscalia després de conèixer les últimes "ingerències" que el govern espanyol hauria fet en el funcionament del ministeri públic. El líder del partit taronja, Albert Rivera, ha explicat que l'objectiu d'aquesta reforma és que sigui el Congrés qui pugui "reprovar i cessar el fiscal general de l'Estat", per exemple, i no l'executiu espanyol, com fins ara. Rivera ho ha explicat a Barcelona, després de reunir-se, juntament amb la portaveu nacional del partit, Inés Arrimadas, amb representants de la patronal de Foment del Treball

La reforma que proposa Cs estava inclosa dins el pacte d'investidura que va firmar amb el PP. Ara, i davant els "escàndols" dels últims dies, ha dit, el seu grup parlamentari vol accelerar-ne l’aplicació per "trencar amb les ingerències als fiscals". Per a Rivera, el "ministre de torn" no pot "impedir una investigació judicial, i molt menys, quan es tracta de corrupció". Per això, els serveis jurídics de la formació ja s’han posat a treballar amb aquesta reforma, que Rivera espera que estigui enllestida d’aquí dues setmanes.

Perquè tiri endavant, Rivera ha demanat a Podem i al PSOE que se sumin a la seva iniciativa i ha tornat a carregar contra el partit que lidera Pablo Iglesias per haver presentat una moció de censura que, segons Rivera, és una "frivolització" d'aquest instrument que no porta enlloc. El líder de Cs considera que Podem "en el fons ha fet un favor a Rajoy", presentant aquest intent de moció.