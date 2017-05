Cs protesta pels "privilegis" concedits al PNB, però no posa en dubte el suport als pressupostos

Albert Rivera manté la seva postura contrària a la quota basca, i al sistema de finançament del concert econòmic al territori, després que el govern espanyol hagi millorat el pacte fiscal amb el govern basc, a canvi del suport del PNB als pressupostos. Però tot i aquesta postura contrària al model de finançament basc, que el líder de Ciutadans considera un "privilegi", la formació taronja no posa en dubte el seu suport als pressupostos espanyols.

"Avui no votem la quota basca", ha aclarit Rivera des dels passadissos del Congrés, on aquest dijous es votaran les esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat del 2017. Això sí, " si la intenció del govern [espanyol] i del PSOE és consolidar un privilegi en una futura votació, Cs hi votarà en contra", ha aclarit.

Rivera evita fer sang amb el govern de Mariano Rajoy per les seves cessions als nacionalistes bascos. I no només això, sinó que assenyala com a principal responsable del perllongament d'aquest "privilegi" al PSOE, amb la lògica que, com que els socialistes no donen suport als comptes, es fan necessaris els vots dels nacionalistes. A més, també critica que el PSOE és soci de govern del PNB al País Basc, i per tant la millora de la quota és un favor per als socialistes.

Rivera ha expressat diverses vegades la seva aposta per una "hisenda única" a Espanya, sense el que considera que són "privilegis" del País Basc.