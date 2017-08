Ciutadans no exigirà que la limitació de mandats sigui retroactiva, però demana a Rajoy que es retiri

Ciutadans no exigirà que la limitació de mandats sigui retroactiva, però demana que Rajoy "s'hauria de retirar" després de dues legislatures al capdavant el govern espanyol. En una entrevista a Europa Press, el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Girauta, ha explicat que el caràcter retroactiu d'una llei "és alguna cosa excepcional".

Fa unes setmanes, Rajoy es va mostrar disposat a tornar-se a presentar com a candidat del PP a les properes eleccions, però el partit taronja li va recordar el pacte de legislatura firmat en què s'establia la limitació de mandats a dos. De totes maneres, un cop signat el compromís polític amb el PP, Ciutadans va afirmar que, quan es fes, la llei del govern -per establir un màxim de dues legislatures o vuit anys de mandat- no afectaria Rajoy amb efectes retroactius i, per tant, deixava la porta oberta al fet que l'actual líder popular es pogués tornar a presentar.

Girauta ha defensat que "si Rajoy esgota aquesta legislatura, s'hauria de retirar" perquè dos mandats són "més que suficients perquè un polític desenvolupi la seva estratègia de govern". Amb el compromís signat, el portaveu de la formació taronja ha assegurat que Ciutadans continuarà reclamant que aquest acord es materialitzi el més aviat possible.

El dirigent de Cs ha explicat que per aprovar una llei que limiti els mandats no és necessari reformar la Constitució -en canvi, sí que cal per "acabar amb els aforaments", ha dit- i per això, considera que només és qüestió de voluntat política. Girauta ha explicat que la seva formació vol que abans que acabi la legislatura, el compromís de la limitació de mandats quedi escrit en una llei.