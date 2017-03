C's, sobre la sentència del 9-N: "A Espanya no es jutja ningú per les seves idees, sinó per saltar-se les lleis"

Després de fer-se pública la sentència del 9-N, l'oposició no ha trigat a reaccionar. C's ho ha fet per boca del portaveu de la formació al Parlament, Carlos Carrizosa, qui ha explicat que la sentència posa en evidència que Mas, Ortega i Rigau van desobeir el Tribunal Constitucional celebrant la consulta del 9-N. "Si al·legaven que no tenien clar que desobeïen, ara ja ho saben", ha dit. Per Carrizosa, a Espanya "no es jutja ningú per les seves idees, que són totes legítimes, sinó per saltar-se les lleis".

Carrizosa ha retret que Mas, Ortega i Rigau s'hagin volgut fer passar com a "Messies o salvadors" i ha deixat clar que Catalunya "no necessita ni salvapàtries ni màrtirs", sinó que necessita persones que "serveixin als serveis públics de tots". En aquest sentit, ha exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no torni a repetir el "mateix error" de convocar un "nou 9-N" i li ha exigit que convoqui eleccions si el Govern "no sap com sortir d'aquest atzucac".

Carrizosa ha assegurat que C's respecta la sentència emesa pel TSJC i ha evitat demanar la dimissió de l'exconsellera i actual diputada de Junts pel Sí Irene Rigau perquè esperen que la sentència sigui ferma. "No es pot exigir a ningú que comenci el compliment d'una sentència si encara no és ferma", ha defensat.

Albiol: "Qui la fa la paga"

"Qui la fa la paga". El coordinador general del PP, Xavier García Albiol, ha estat taxatiu i ha explicat que la sentència del 9-N deixa clar que l'Estat de Dret funciona a Catalunya. I un exemple és la condemna a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a dos anys d'inhabilitació "per saltar-se l'Estat de dret a favor d'interessos ideològics i electoralistes", ha dit en declaracions recollides per Europa Press.

Tot i que Albiol ha dit que avui és un dia "trist" perquè per primera vegada a la democràcia es condemna un president de la Generalitat, la sentència també "ens reconforta" perquè posa en evidència que "en democràcia tots som iguals davant la llei per més que un sigui president de la Generalitat", ha assegurat.

Sobre Rigau, Albiol sí que s'ha mullat i l'ha convidat a renunciar a la seva acta per "dignitat democràtica", tot i que ha admès que la sentència encara no és ferma. El líder popular ha recomanat a l'actual diputada de Junts pel Sí a dimitir de "manera voluntària" i no d'aquí uns mesos quan ho hagi de fer "forçada per una sentència".

El PSC diu que no respectar les decisions del TC "porta conseqüències"

El secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, valora que "la pena imposada és la menor possible", ja que només han estat condemnats per desobediència. "En nom del PSC acatem i respectem la decisió del TSJC perquè les decisions del TC han de ser respectades i no fer-ho porta conseqüències", ha comentat Illa.

Malgrat això, ha recordat el que diu sempre el PSC davant la judicialització: "Instem els governs espanyol i català a rectificar el rumb dels dos després de constatar que per la via de la judicialització no es va enlloc. Que trobin l’encaix que els socialistes venim reclamant fa temps, que és la via federal".