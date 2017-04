L'Ajuntament de Cubelles incorpora un regidor del PSC al govern sense permís del partit

El govern de Cubelles -Unitat Cubellenca-11 (4), Esquerra (2) i ICV (1)- ha incorporat José Manuel Écija, un dels dos regidors del PSC a l'Ajuntament, que passarà a ocupar l'àrea de Recursos Humans. L'agrupació local socialista, però, ha lamentat aquest pacte i ha anunciat la destitució d'Écija de tots els càrrecs a l'executiva, a l'hora que iniciarà els tràmits per sol·licitar la seva expulsió del Grup Municipal del PSC.

En un comunicat, la formació socialista ha senyalat que la decisió d'Écija és "personal i unilateral", sense estar emparada per l'executiva local del partit. "Entenem que treballem tots per a un projecte col·lectiu on no es poden acceptar els individualismes i les decisions personals al marge dels membres de l'agrupació", conclouen.

La de José Manuel Écija és la segona incorporació que fa el govern de Cubelles en escassament un mes. A mitjans de març, l'executiu encapçalat per Rosa Fonoll (UC-11 RCat) anunciava un pacte de govern amb els dos regidors de CiU, amb els que aconseguia la majoria absoluta del ple. Amb l'entrada d'Écija, el govern el formaran 10 dels 17 regidors de l'Ajuntament. Fonoll ja ha apuntat que "reitera el tarannà de voler sumar esforços per millorar el municipi".

En paral·lel a aquests moviments polítics, el govern de Cubelles també ha viscut durant les darreres setmanes la marxa del regidor d'ERC Joaquim Macià, que va ser substituït per Agustí Casanovas. Macià va al·legar que plegava per "motius de salut", si bé la setmana passada va transcendir que Rosa Fonoll li havia demanat que abandonés el càrrec degut a una denúncia per assetjament laboral interposada per una treballadora de l'Ajuntament. La denúncia va ser retirada al cap de pocs dies i Macià ha negat insistentment els fets.