Els sobiranistes refermen el compromís amb el referèndum i carreguen contra la justícia espanyola: "L'Estat és demofòbic"

Després que l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega creuessin les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ser jutjats per desobediència i prevaricació com a responsables polítics del procés participatiu del 9-N, entitats i partits sobiranistes han mostrat la seva satisfacció per la concentració de més de 40.000 persones que s'han aplegat per donar suport a la consulta i, alhora, han expressat la seva "tristesa" per un judici que consideren "insòlit" en una democràcia europea.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet una crida a les institucions europees a posar l'ull a Catalunya i ha assegurat que s'està vivint una crisi democràtica a l'estat espanyol. "Quants presidents més la justícia espanyola pensa jutjar per haver escoltat el poble de Catalunya?", s'ha preguntat Cuixart després d'anomenar els presidents Lluís Companys i Artur Mas.

Cuixart ha recordat que Mas va ser escollit democràticament per la ciutadania i que ara és jutjat pel simple fet d'"haver posat les urnes". "L'estat espanyol és un estat demofòbic", ha sentenciat Cuixart, i ha fet una defensa abrandada del dret a l'autodeterminació de Catalunya.

Per la seva banda, el president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha assegurat en un parlament davant dels manifestants que "mai més permetrem que la justícia espanyola jutgi un president de la Generalitat" i ha fet una crida a tirar endavant el referèndum per assolir la "llibertat" del país.

En declaracions als periodistes, Sánchez ha assegurat que la manifestació ha "tornat a superar expectatives" i ha considerat que la gent està "disposada" a seguir amb les mobilitzacions per aconseguir el referèndum. Ha assegurat que el procés ha entrat en la seva darrera fase també de mobilitzacions ciutadanes, i ha afirmat que el referèndum es farà i que el resultat serà vinculant.

Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, ha admès que avui és un dia de "sentiments contraposats", ja que viu amb "tristesa" que es jutgin representants del poble per haver posat les urnes. Tot i això també s'ha mostrat satisfeta per la mobilització, que ha qualificat de "festa de la democràcia", i n'ha remarcat la "transversalitat". "Això no hi ha qui ho pari", ha sentenciat.

En la mateixa línia, el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, ha destacat que la defensa del dret a decidir uneix persones molt diferents a Catalunya i ha carregat contra les institucions de l'Estat per voler jutjar un president escollit democràticament per haver posat les urnes.

Posar les urnes "no pot ser delicte"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha felicitat a totes les persones que s'han concentrat davant del TSJC i ha assenyalat que "el judici d'avui no s'hauria d'haver produït mai". Considera que ha estat un error perquè en cap país "veritablement democràtic, posar les urnes mai pot ser delicte".

El vicepresident, Oriol Junqueras, que és l'encarregat ara d'organitzar el referèndum, ha assegurat en declaracions als periodistes que la democràcia "no hauria de ser mai jutjada" i ha reiterat el seu "compromís" amb l'exercici del dret a l'autodeterminació. En la mateixa línia, la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha explicat que la concentració d'avui és la "constatació que la democràcia no es limita ni es jutja, sinó que s'exerceix" i ha assegurat que faran "el que calgui" per tirar endavant el referèndum i defensar la democràcia.

El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, considera que és "insòlit i incomprensible" que es jutgi uns representants polítics pel fet de deixar "votar" la ciutadania. Romeva, que també s'encarrega d'organitzar el referèndum, ha recriminat als dirigents europeus i internacionals que no vegin que el procés d'avui "posa en risc l'essència de la construcció europea" i que no vulguin escoltar la veu "d'un poble que es vol expressar lliurement".

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha volgut deixar clar que el 9-N no va ser un procés de "Catalunya contra Espanya", sinó que va ser per "donar la veu al poble de Catalunya". Pascal ha assegurat que els acompanyaran on calgui i que seguiran "tossudament alçats" sense fer "cap pas enrere".

Al seu torn, la CUP, a través de la diputada Mireia Boya, ha defensat la votació del 9-N i ha reiterat el seu compromís en la celebració del referèndum. " Avui ens jutgen a tots, a 2,3 milions de persones que van votar 'sí' i que van votar 'no'", ha dit, i ha afirmat que la manifestació és una mostra també d'un reclam per tornar a votar, aquest cop de forma vinculant, sobre la independència.

Des de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet ha deixat clar que la seva formació dona suport a Mas, Ortega i Rigau perquè "això no va d'independència, sinó de democràcia", per això ha fet una crida a tots els "demòcrates" a ser al costat dels que jutgen avui. Nuet, que també és secretari tercer de la mesa del Parlament, ha qualificat "d'intolerable" el que considera una "criminalització de la política catalana". Per a Nuet, l'estat espanyol té una actitud "autoritària" quan "persegueix polítics catalans només per dir el que pensen".