De Prat de la Riba als 200 anys de la festa major de Gràcia, totes les commemoracions de la Generalitat el 2017

L'any 2017 arriba carregat de commemoracions. En la primera reunió del Consell Executiu del curs, el Govern ha aprovat aquest dimarts els esdeveniments i personals que seran objecte de commemoració durant aquest any que s'obre, unes celebracions que recordaran des dels 200 anys de la festa major de Gràcia fins a la figura de dos presidents de la Mancomunitat com Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch. A proposta de la Comissió de Commemoracions, aquests són tots els esdeveniments que es commemoraran aquest 2017.

200 anys de la festa major de Gràcia

La primera referència documentada d'aquesta festa tradicional del barri barceloní de Gràcia data de 1817. Es tracta d'un aplec que es feia a Can Trilla en honor de la Mare de Déu d'Agost i que es considera l'embrió d'una festa que a finals del segle XIX ja era considerada la més important de les que se celebraven al pla de Barcelona.

200 anys del naixement de Pep Ventura

Nascut a Alcalá la Real, Jaén, el 2 de febrer de 1817 i mort el 24 de març de 1875 a Figueres, Josep Maria Ventura és qui, al segle XIX, va modificar l'estructura de la sardana i va introduir al conjunt instrumental la tenora. També se'l considera el responsable de la modernització i popularització d'aquesta dansa tradicional catalana.

150 anys del naixement de Prudenci Bertrana

Bertrana, nascut a Tordera el19 de gener de 1867 i mort a Barcelona el 21 de novembre de 1941, va ser un escriptor modernista català reconegut especialment per la novel·la 'Josefat'.

125 anys del naixement d'Aurora Bertrana

L'escriptora Aurora Bertrana va ser filla del també escriptor Prudenci Bertrana. Nascuda a Girona el 29 d'octubre de 1892 és coneguda pels seus relats exòtics, fruit de la influència dels seus viatges a indrets com Tahití o el Marroc. Aurora, que va morir el 3 de setembre de 1974 a Berga, també va ser violoncel·lista. Bertrana va ser la creadora de la primera banda íntegrament femenina de jazz.

150 anys del naixement de Josep Puig i Cadafalch

Puig i Cadafalch és una de les personalitats catalanes més destacades. Nascut a Mataró el 17 d'octubre de 1867, destaca tant pel seu vessant artístic en ser arquitecte modernista, com per haver sigut president de la Mancomunitat de Catalunya entre els anys 1917 i 1924, ara fa 100 anys.

150 anys del naixement de Jaume Carner

L'advocat i polític Jaume Carner, nascut al Vendrell el 22 de febrer de 1867 i mort a Barcelona el 27 de setembre de 1934, va participar activament en la creació de Solidaritat Catalana, amb qui va ser escollit diputat pel Vendrell. L'any 1931, durant el segon govern de Manuel Azaña, va ser nomenat ministre de Finances. Amb aquest càrrec, Carner va introduir el primer impost progressiu sobre la renda personal. Carner és considerat el precursor de l'establiment de l'actual impost sobre al renda.

100 anys de la mort d'Enric Prat de la Riba

Prat de la Riba va ser l'impulsor i el primer president de la Mancomunitat de Catalunya (1914 - 1917). Nascut a Castellterçol el 29 de novembre de 1870 i mort, també a Castellterçol, l'1 d'agost de 1917, va ser el fundador de l'Institut d'Estudis Catalans. La seva obra més coneguda és 'La nacionalitat catalana'.

100 anys del naixement de Josep Palau i Fabre

Poeta i crític d'art, Josep Palau i Fabre (Barcelona, 21 d'abril de 1917 - 23 de febrer de 2008), en la seva faceta com a crític d'art, és considerat un dels màxims experts internacionals sobre la personalitat i l'obra de Pablo Picasso. Palau i Fabre també va ser reconegut com a poeta, narrador assagista i dramaturg.

125 anys de les Bases de Manresa

El document clau en la construcció del catalanisme polític, 'Bases per al a Constitució Regional Catalana, més conegudes com a 'Bases de Manresa', es van presentar durant els dies 25 i 27 de març de 1892 en l'Assemblea de delegats de la Unió Catalanista que es va reunir a la ciutat de Manresa.

50 anys de la mort d'Olga Nikolàievna Saharova

Coneguda com a Olga Sacharoff, va ser una pintora avantguardista nascuda a Tiflis l'any 1889 va morir a Barcelona l'any 1967. Sachroff va formar part, juntament amb Francis Picabia, Robert i sonia Delaunay, Marie Laurencin o Albert Glezies, del grup d'artistes que entre 1915 i el 1917 es van establir a Catalunya fugint de la Primera Guerra Mundial.

50 anys de la mort de Maria Àngels Garriga

Mestra i escriptora de llibres per a infants, va néixer a Sant Vicenç de Calders l'any 1898 i va morir l'any 1967 a Barcelona. Àngels Garriga forma part de la generació de mestres que van crear el model de l'Escola Catalana. Juntament amb Àngels Garriga hi ha docents com Manuel Ainaud, Josep Estalella, Angeleta Ferrer, Alexandre Galí, Eladi Homs, Artur Martorell, Rosa Sensat o Pau Vila.

50 anys del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges

Va néixer l'any 1967 amb el nom de Setmana Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges i és considerat el primer festival a nivell mundial dedicat al cinema fantàstic. Des de 1967 s'ha celebrat ininterrompudament cada any.