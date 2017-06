EN DIRECTE: L'ex director de la policia nega l'operació Catalunya i demana perseguir "les filtracions"

La comissió d’investigació de l’operació Catalunya al Congrés es reuneix aquest dimarts per escoltar les explicacions de l’exdirector de la Polia Nacional, Ignacio Cosidó.

En termes generals, Cosidó ha considerat que la policia espanyola és "neta", però ha admès que "tenim un problema amb les filtracions", que "en moltes ocasions perjudiquen terceres persones i clarament a les investigacions", i ha demanat que es pensi com es pot "ser més eficaç" en la lluita contra aquestes filtracions. La seva compareixença havia de servir per explicar el paper que van jugar els seus comissaris en la conversa entre l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i l’exdirector de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, tot i que Cosidó ha tirat pilotes fora.

Com va passar en l'anterior compareixença, la major enganxada ha estat amb el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, a qui Cosidó ha acusat d'insular-lo. "No crec que hi hagi una operació Catalunya", ha respost al republicà, en un interrogatori accidentat, en què Cosidó ha fet referència a les gravacions de l'exjutge Santiago Vidal per defensar la seva actuació.

En resposta al diputat del PDECat Sergi Miquel, Cosidó ha asseverat que "tenim una policia neta", i ha dit que "en molts casos" es pot parlar més de "males pràctiques" que de corrupció dins del cos.

Cosidó també s'ha referit a la seva relació amb Fernández Díaz, i ha dit que era "bàsicament jeràrquica". L'ex director general de la policia ha negat conèixer la reunió entre De Alfonso i el ministre abans que es publiqués a la premsa, i ha dit que no ha escoltat "en la seva integritat" les gravacions d'aquesta conversa, però ha recordat que l'informe del peritatge de la policia científica nega que l'exministre digués que la fiscalia "te lo afina", sinó que va dir "te lo en fin... a", com va defensar el mateix Fernández Díaz al Congrés.

Després de conèixer la gravació, Cosidó no va demanar explicacions als seus comissaris, segons ha explicat en resposta al portaveu del PNB, Mikel Legarda, tot i que van ser ells els que van propiciar la reunió, segons la versió del mateix exministre. L'ex director de la policia no ha descartat que les gravacions fossin encarregades des de dintre, tot i que també ha rebutjat fer hipòtesis sobre qui va ser, perquè els informes no són concloents en aquest sentit.

Cosidó ha defugit entrar en el fons de la guerra policial. Ha defensat al condecoració de Villarejo, i el cessament de l'ex comissari Martín Blas, i ha dit que no li té "por a Villarejo".

També va tenir coneixement de la gravació de la conversa a la Camarga entre Alícia Sánchez Camacho i Victória Álvarez per la premsa, i ha dit que tampoc l'ha escoltada després. Cosidó ha rebutjat comentar els pagaments amb fons reservats a dos confidents, exempleats de Método 3, Julián Peribáñez i Antonio Tamarit: "Hauria de ser a la comissió de secrets oficials", ha dit.

"En termes de crim organitzat, la comunitat autònoma en què més grups organitzats es detecten és Catalunya, i si parlem de terrorisme jihadista també. I si parlem de corrupció, no és la primera però ocupa també un lloc alt en el nombre d'operacions i de detinguts", ha dit abans d'asseverar que "Catalunya era una prioritat per al ministeri per les dades que he exposat".

Compte a Suïssa de Trias

Cosidó ha admès que la UDEF va fer "una actuació" arrel d'una "informació que va arribar" sobre un suposat compte a Suïssa de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que es va acabar demostrant fals, i enviat a la fiscalia, però ha matisat que els funcionaris que fan aquestes investigació tenen "l'expressa prohibició" d'informar sobre els informes judicials: "No passen pel despatx del director".

En la seva intervenció inicial, però, Cosidó ha fugit d'estudi i s'ha dedicat a glossar la seva etapa al capdavant del cos policial, llistant els seus objectius, que segons ell van ser la millora de la seguretat, el cibercrim, la lluita contra la corrupció i la violència masclista, entre altres. "Es va fer sempre des del més estricte compliment de la llei i de l'estat de dret", ha afirmat. A més, ha defensat que la policia, sota la seva direcció, va tenir un "compromís ètic" que anava "més enllà" de les normes.

L’exdirector de la policia espanyola haurà de respondre a les preguntes dels diputats, que demanaran per les accions de l’ex número dos de la Policia, el comissari Eugenio Pino (investigat per tres delictes per la inclusió d’un USB en la causa dels Pujol) i el que va ser el cap de gabinet de Pino, l’inspector José Ángel Fuentes Gago. Els dos, fins ara fora de la llista de compareixents, podrien acabar desfilant pel Congrés, després que el PSOE hagi fet marxa enrere en el veto a citar comissaris.

Un dels dubtes que haurà de resoldre és qui va ser el responsable de la trobada al ministeri de l’Interior, poc abans del 9-N, en què l’aleshores ministre i el cap d’Antifrau conspiraven per implicar en casos de corrupció polítics del Procés. Segons De Alfonso, va ser Fuentes Gago qui va proposar la trobada. Díaz, en canvi, va dir que hi havia accedit a proposta de Pino.