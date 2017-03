El govern espanyol creu que la reforma del TC està "avalada" per la comissió de Venència i no farà cap canvi

Mariano Rajoy ha afirmat aquest dimecres, en la sessió de control al govern espanyol que el seu govern "complirà amb el seu deure, que és treballar en favor de l'interès de tots els catalans, cooperar amb les institucions i preservar l'ordenament constitucional". Per fer-ho, ha dit en resposta al portaveu parlamentari socialista, espera "comptar amb el suport" del PSOE.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, per la seva banda, ha defensat, a preguntes d'En Comú Podem, que l'informe del Comitè de Venència sobre la reforma del Tribunal Constitucional "avala" els canvis legals i diu que és una opció "perfectaent vàlida". Per això, ha dit "no pensem aplicar cap mesura" perquè segons ell el què ha fet la comissió de Venècia és "avalar" la reforma.

Catalá ha defensat que l'informe diu que les resolucions del TC són "vinculants per tots els organismes" i que no observar-les és "ignorar la Constitució" i "vulnerar la separació de poders", en referència velada als governants catalans. El ministre ha recordat que la comissió de Venècia es va reunir amb el govern i ha conclòs que el TC "fa la seva tasca".

"No entenc aquesta pregunta", ha dit Rajoy, que ha criticat que el PSOE no hagi fet "ni una sola proposta" sobre com resoldre l'encaix de Catalunya. El president espanyol ha tornat a treure pit de la seva "plena disposició al diàleg", però des de "la lleialtat a la llei, a la constitució i a l'Estatut d'Autonomia", i ha criticat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no assistís a la conferència de presidents on es van "tractar temes importants" per als catalans.