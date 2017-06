EN DIRECTE: Domènech convida ERC a sumar una majoria alternativa a Catalunya

La moció de censura contra Mariano Rajoy encara aquest dimecres la seva jornada definitiva. Aquest matí, el candidat a rellevar Rajoy, Pablo Iglesias, està cridat a respondre als grups d'àmbit estatal, de més petit a més gran, començant per Ciutadans, que ja ha anunciat que votarà en contra de la moció, les seves confluències, i el PSOE. Als socialistes, Iglesias ha ofert sumar forces, com ja va fer ahir. " Espero que vostès estiguin a l'alçada dels reptes històrics d'Espanya. Nosaltres ho hem fet", els ha etzibat, després de llançar un reguitzell de desqualificacions contra Ciutadans i que En Comú Podem hagi convidat Esquerra a forjar una majoria alternativa a Catalunya. Tancarà el debat el partit que sustenta el govern espanyol, el PP, i després, cap a les tres de la tarda, es votarà. Després que Mariano Rajoy decidís ahir, per sorpresa, replicar a Iglesias, fonts de Moncloa han informat aquest dimecres que no assistirà al debat fins al moment de la votació.

Ábalos (PSOE) es concentra en criticar el PP

Amb un to molt pausat, José Luis Ábalos s'ha entrenat des de la tribuna d'oradors del Congrés com a portaveu provisional del PSOE a la cambra. És l'home de més confiança de Pedro Sánchez, a qui li reserva la secretaria d'Organització de la seva executiva. Ábalos s'ha concentrat, durant la primera part del discurs, a carregar contra el PP, fent un balanç "negatiu" de les legislatures de Mariano Rajoy. " La raó en aquest país es dona amb el temps", ha dit sobre la decisió del Tribunal Constitucional de tombar l'amnistia fiscal de Montoro. El portaveu socialista va agrair ahir dimarts el "to" d'Iglesias, però va descartar fer fora Rajoy a curt termini. Creu que els números no quadren per a una moció de censura perquè Podem manté el veto a Ciutadans i el govern espanyol ha aconseguit aprovar els pressupostos amb majoria absoluta.

Rivera: "Senyor Iglesias, Rajoy és president gràcies a vostè"

El líder del partit taronja, Albert Rivera, ha començat aquesta jornada amb un discurs molt dur i desmuntant moltes de les propostes de Podem, que considera de la vella política. "Senyor Iglesias, Rajoy és president gràcies a vostè", ha denunciat, acusant-lo de tombar la possibilitat d'un "canvi de govern" a Espanya perquè Pedro Sánchez fos president. "La por a Podem és el major aglutinant per al PP", ha afirmat. Considera que Iglesias va ser l'únic culpable, sumant-se així al discurs socialista, d'anar a unes segones eleccions el 26-J per intentar fer el 'sorpasso' al PSOE però que "el tret li va sortir per la culata". De fet, ha arribat a subscriure la màxima que si Podem no existís, Rajoy no seria president.

Iglesias, a Rivera: "Amb tota la humilitat, li demano que estudiï"

Iglesias ha optat per la desqualificació per replicar-lo. "Amb tota la humilitat, li demano que estudiï", ha etzibat a Rivera, definint-lo com una "venedor de productes bancaris" amb poca "formació intel·lectual" per dedicar-se a la política. A més, ha assegurat que no ha llegit cap dels autors que cita: Azaña, Camus, Solé i Tura... De fet, li ha criticat que no sàpiga pronunciar bé el nom de Camús quan el propi Iglesias pronuncia "Solé i Turà", amb la síl·laba tònica al final. "Cal ser bastant fatxa per afiliar-se al PP el 2002", ha afegit titllant-lo també de "cínic" i "pur màrqueting" per "ser de qualsevol cosa que soni bé al poder. I ha resumit: " Vostès són aquí per garantir que governi una organització criminal".

En ple partit de ping-pong, Rivera li ha retret que, més enllà de les desqualificacions, faci propostes concretes -després que li hagi retret que set de les onze mesures anticorrupció que va anunciar Iglesias ja estan tramitant-se gràcies a Ciutadans-. En la mateixa línia que Rajoy ahir dimarts, li ha preguntat què pensa fer amb l'article 1 de la Constitució, quin model d'estat proposa. Així com també en quin bloc està a Catalunya: si "construirà una alternativa" o vol ser "comparsa dels independentistes". No se n'ha estat, però, en entrar en el terreny de la desqualificació: " Fidel Castro era més concís que vostè", ha dit sobre el discurs inicial de tres hores ahir a l'hemicicle.

Domènech carrega contra l'abstenció del PDECat

En un breu discurs com a membre del grup plurinacional de Podem, el líder d'En Comú, Xavier Domènech, ha carregat contra l'abstenció del PDECat en la moció de censura. "És incomprensible la seva posició", ha dit recordant que Artur Mas va pactar amb José Luis Rodríguez Zapatero un Estatut retallat "en contra del govern de Catalunya". El portaveu dels nacionalistes catalans al Congrés, Carles Campuzano, va defensar ahir a la tarda que no es "fien" de Podem, va comparar-los amb Zapatero i va censurar el "to jacobí" d'algunes de les seves propostes. "Sembla que vostès només estan disposats a defensar la sobirania de Catalunya quan vostès governen", els ha replicat Domènech, alertant-los que l'abstenció "marca un abans i un després" en la seva relació. Estenent la mà a ERC, que s'ha fet seva la moció, ha defensat impulsar un procés constituent a Catalunya perquè "ja hi ha la possibilitat d'una majoria" que deixi enrere la corrupció.

Un fracàs anunciat

La moció de censura fracassarà avui. Només tindrà els vots a favor de Podem i els seus socis electorals, i també d’ERC i Bildu. Però servirà per evidenciar que el president espanyol concentra més rebutjos que suports a la cambra baixa (tota la resta de partits, excepte el PP i Ciutadans, s’abstindran).

En la jornada d'ahir, el líder de Podem va mostrar-se disposat a bastir ponts amb socialistes i independentistes, per posar en evidència que hi ha una majoria alternativa a la que sustenta el president espanyol. A l’altra banda, un Rajoy entregat a la sornegueria va intentar presentar la moció com un circ inútil, i el candidat a rellevar-lo, com un radical “inhabilitat” per governar pel seu sectarisme -la “malaltissa obsessió de marcar el terreny amb ratlla vermella entre el nosaltres i l’ ells ”- i la seva tendència a la desqualificació “impune”.