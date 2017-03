EN DIRECTE: Rajoy creu que la desigualtat de gènere "no és un problema de lleis"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, respon aquest dimecres les preguntes de l'oposició en la sessió de control al govern espanyol al Congrés. El portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha formulat una pregunta sobre les polítiques de l'executiu per garantir la igualtat de gènere, mentre que el de Ciutadans, Albert Rivera, ha fet referència a la comissió d'investigació de la caixa B del PP que Rajoy es nega a aprovar.

Tardà li ha recordat a Rajoy que Espanya és el segon estat de la UE amb més atur femení, i ha acusat Rajoy de perpetuar un model "heteropatriarcal". "Avui vostès haurien de reconèixer que no han sigut capaços d'enterrar el franquisme sociològic, i és un problema de lleis", ha asseverat el republicà. El president espanyol ha condemnat la violència de gènere, i li ha demanat que no li doni "lliçons", i l'ha reptat a dur lleis d'igualtat a la cambra tot i que, segons ell, "el problema fonamental no és de lleis". Rajoy ha tret pit de les dades d'ocupació, i ha afirmat que la bretxa salarial i la taxa d'ocupació s'està equilibrant entre homes i dones, i ha reclamat que "no utilitzem qualsevol dia per criticar el govern". "Un dia més, ha estat incapaç d'aportar una sola idea", ha dit.

C's-PP

La mala maror entre el PP i Ciutadans ha arribat al xoc dialèctic entre Rivera i Rajoy, tot i que el líder de Ciutadans ha fet un esforç per treure pit de les coses bones del pacte entre tots dos partits. "Fins que pronunciem la paraula corrupció tot va bé", ha afirmat Rivera, que ha acusat directament Rajoy d'incomplir el punt per estudiar el finançament il·legal del seu partit. El president espanyol ha afirmat que no ha dit que no hagi de complir cap dels punts, però li ha recordat que un dels punts de l'acord és el de la creació d'una "comissió de qualitat política" on s'ha de parlar "del finançament de tots els partits". Però ha justificat que cal "mirar endavant" perquè "si mirem massa enrere ens pot passar com a la dona de Lot, i acabar convertits en estàtua de sal".

Rivera li ha recordat que el PP al Parlament català va demanar una comissió d'investigació del cas Pujol, o n'ha demanat també per a casos de corrupció del PP, i ara vol tirar pilotes fora quan es tracta d'investigar els papers de Bárcenas. "Investigarem la caixa B, amb vostès o sense vostès", ha reptat Rivera.

"Estic disposat a parlar d'aquest assumpte. Podem parlar si la comissió es fa al Congrés o al Senat, si afecta només al finançament del PP o també a la de Podem, del PSOE o a seva. Podem discutir si comença al 1990 o quan", ha dit abans de presumir del compliment dels altres punts del pacte amb Ciutadans.

Abans, el president espanyol ha respost a preguntes del portaveu socialista, Antonio Hernando, sobre les presumptes ingerències del seu govern a les fiscalies, per afavorir polítics del PP. El cap de l'executiu s'ha referit a la compareixença del fiscal general a la cambra, la setmana passada, en què va defensar que l'actuació de la fiscalia es va ajustar a la legalitat. "no puc compartir els seus raonaments", ha asseverat el president espanyol, que ha acusat Hernando de "no donar ni un sol argument".

La reforma de la llei dels estibadors, la justícia (després dels escàndols de la fiscalia) són altres de les preguntes als membres del gabinet de Rajoy, que aquest cop no respondran preguntes sobre el procés català.