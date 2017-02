Rajoy, a Rufián: "Escoltant-lo a vostè penso que en política no hi ha absurd impossible"

El portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, han protagonitzat aquest dimecres un xoc dialèctic al Congrés, a compte de la judicialització del procés independentista, després que el Tribunal Constitucional redoblés ahir la pressió sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

En la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, Rufián ha inquirit el president espanyol sobre aquest assumpte, i Rajoy ha respost que "el compliment de la llei ens obliga a tots, i quan algú actua fora de la llei intervé la justícia. I això no és gens exòtic". El portaveu d'ERC ha replicat després que "l'imperi de la llei, la seva llei és indecent, perquè permet que Comte Duc d'Olivares conspirin en despatxos" o "tots paguem estones de 'relax' a gent molt 'campechana'" i que permet "perseguir Carme Forcadell i defensar com va fer el seu ministre d'Interior un presumpte neonazi".

La discussió aleshores ha anat pujant de to i el president espanyol ha respost: "Escoltant-lo em ve a la memòria aquella frase que en política no hi ha absurd impossible". Després ha afegit que "tots estem subjectes a la llei i quan algú se la salta intervé la justícia".

Rufián ha mostrat aleshores una pàgina de 'La Razón' en què el diari va publicar les cares de 33 jutges que qualificava de "sobiranistes" i que v an dur el director del diari als tribunals. "El que no es fa en lloc del món és el que fa vostè, que quan no té raó ensenya un paper com està fent", li ha respost el president espanyol.

Relació amb Trump

Abans, Rajoy ha respost la pregunta del PSOE sobre la conversa que va mantenir amb el president dels EUA, Donald Trump. El portaveu socialista, Antonio Hernando, li ha censurat que no protestés per les primeres mesures que ha prest el mandatari americà: "Ens avergonyeix la seva actuació". Rajoy ha justificat que sap que si ells estiguessin al govern "haurien fet exactament el mateix".

"Espanya i els EUA som socis i aliats importants", ha dit, i ha afegit que "a les relacions internacionals convé incidir més en allò en què s'està d'acord". El president espanyol ha avançat que aquesta serà la seva posició "en el futur".