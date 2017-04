Rufián, a Rajoy: "La voluntat del 80% de catalans no es compra ni amb mentides piadoses ni vidres de colors"

Cada pregunta del portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, durant la sessió de control es converteix en una petita picabaralla de retrets. El diputat li ha preguntat aquest dimecres si l'Estat està responent a les necessitats de la població de Catalunya. El líder popular s'ha vantat d'haver invertit en infraestructures durant tota la crisi i de tenir previst ara incrementar les partides. "Estem fent passos en la bona direcció", a Catalunya, ha dit. Rufián li ha replicat que "la voluntat del poble de Catalunya, el 80% dels catalans, no es compra ni amb mentides piadoses ni vidres de colors". "Ens veiem a les urnes", ha afegit.

Rajoy li ha demanat "respecte" i l'ha alertat que corre el "risc de situar-se fora de la realitat". "Intentar que es faci el corredor mediterrani i intentar el tema de Rodalies són temes que importen a la gent, el problema és que a vostès no els importa", ha asseverat el president espanyol, que ha repassat de nou les mesures implantades a Catalunya durant la crisi per "rescatar" la Generalitat: el fons de liquiditat autonòmic (FLA) i el pla de proveïdors.

Rufián ha lamentat que Rajoy sigui tan previsible. "Creure que satisfer el poble de Catalunya és fer un corredor mediterrani que passi per Madrid es cura llegint", li ha apuntat. "Creure que parlar amb C's és satisfer la Catalunya real quan entre tots sumen una sola alcaldia es cura deixant de ser residuals a Catalunya", ha afegit. Finalment, ha convidat el president espanyol a agafar un tren de Rodalies a qualsevol poble. "Potser es fa independentista", ha conclòs.

El PSOE pregunta amb un sonet

El to diferent de la sessió de control l'ha tingut el PSOE, que ha decidit preguntar al govern espanyol sobre per què no s'abaixa l'IVA al cinema quan sí que es fa amb el dels toros en els nous pressupostos, en què es baixa l'impost cultural als espectacles en viu. El diputat José Andrés Torres Mora ha preguntat així al ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo:

Señor ministro, esta pregunta iba dirigida al voraz Montoro,

pero resulta que alguien le ha hecho a usted el encargo

de contestarme por él, y de ese modo, asumir la carga sin el cargo,

de explicarnos por qué Hacienda grava al cine sin decoro.

Cinco años hace que tronó el ministro del Tesoro,

sin que nadie nos explique las razones del embargo

que llevaron a imponerle al cine un IVA, que de largo,

a la cabeza de Europa pone a la Piel de Toro.

El gobierno nos infroma de que en estos presupuestos

el IVA de los toros y del teatro enmienda,

pero que en el cine mantendrán altos los impuestos.

Y por más que se empecine, no hay quien entienda

cuales son las razones y los justos argumentos,

que justifican la ojeriza contra el cine, del de Hacienda.