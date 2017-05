Puigdemont admet que la tasca del Pacte pel Referèndum haurà acabat si l'Estat no obre "la mínima escletxa" per negociar

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe des del Parlament]

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se sotmet a les preguntes de l'oposició sobre el cas Palau i la querella per la compra d'urnes contra la consellera Meritxell Borràs i el secretari general del departament de Governació, Francesc Esteve. El ple ha començat amb la petició de Catalunya Sí que es Pot i la CUP perquè s'alteri l'ordre del dia i s'incloguin dues propostes de resolució presentades ahir a darrera hora per instar el Govern a personar-se contra CDC en el cas Palau.

La conferència de Carles Puigdemont del 22 de maig a Madrid serà l'últim gran acte de la via pactada. El president de la Generalitat ha avisat aquest dimecres que en els pròxims dies el Govern tindrà prou informació per saber si encara hi ha marge de negociació amb l'Estat, però si l'executiu espanyol "no obre ni una mínima escletxa", l'estratègia catalana canviarà. Per començar, Puigdemont ha subratllat que "si l'Estat entén finalment que és hora de parlar, hi ha recorregut per al Pacte Nacional pel Referèndum, però si no obre ni la mínima escletxa ens haurem d'expressar en altres termes".

El president del Govern ha respost d'aquesta manera al president de CSQP, Lluís Rabell, que ha reivindicat des de l'hemicicle del Parlament la tasca del Pacte Nacional per eixamplar els suports al referèndum.



Precisament Puigdemont ha centrat la seva resposta al PP en la mà estesa cap al govern espanyol perquè assisteixi a la conferència prevista per al dia 22 a Madrid per presentar un referèndum acordat sobre la independència. "Veniu a escoltar. Parlar és imprescindible", ha dit Puigdemont dirigint-se al líder de PP, Xavier García Albiol, que l'ha acusat de voler-se saltar la llei.

Albiol ha iniciat la seva intervenció criticant la conferència de Puigdemont a Madrid i acusant-lo d'envoltar-se de "radicals" tant des de l'àmbit social com nacional, en al·lusió a la CUP, Podem i ERC. "El PP no participa a fracturar i permetre que l'estat de dret se salti a Catalunya . Sap que no hi haurà referèndum (...) a Espanya ningú se saltarà la llei", ha etzibat el dirigent popular. El president ha respost contundent i ha assegurat que els populars viuen en "una realitat paral·lela" i que és "innoble" i "injust" el que està fent el PP a Madrid amb la conferència prevista per al dia 22 i les crítiques a l'alcaldessa madrilenya, Manuela Carmena, per acollir-la.

També ha retret a Albiol que el govern del PP s'ocupi d'impulsar querelles contra qui compra urnes i, en canvi, no abordi -ha criticat- el col·lapse a l'aeroport del Prat.

Retrets d'Iceta per manca de transparència

El líder socialista, Miquel Iceta, ha demanat al president Puigdemont que sigui transparent en els pròxims passos que farà el Govern i ha criticat, entre altres coses, que es vulgui reformar el reglament per garantir la tramitació de la llei de desconnexió en un sol dia o que encara no s'hagi mostrat el contingut d'aquesta norma. Iceta ha demanat "respectar" els drets dels diputats en el debat parlamentari i fer pública tota la informació relacionada amb el Procés perquè l'oposició en tingui coneixement.

Puigdemont ha respost que el compromís amb la transparència és "clar" i "explícit" i ha demanat a l'oposició que deixi que es debati tot al Parlament. "Ningú ha vulnerat el marc legal", ha defensat Puigdemont fent referència explícita a la querella de la fiscalia contra la compra d'urnes. "Repto a tothom que digui exactament quin marc legal la consellera Borràs i el seu secretari general han vulnerat per convocar un concurs per comprar urnes", ha dit Puigdemont, que ha remarcat que Andalusia, ja des del 2000, en va adquirir en un concurs públic.

Puigdemont rescata el pacte del Majestic

La líder de l'oposició, Inés Arrimadas, ha iniciat la seva intervenció fent gala de la influència de Ciutadans a Madrid i criticant el PDECat per mantenir "viu" encara el pacte del Majestic amb el PP per "tapar-se la corrupció". Arrimadas ha remarcat que, a diferència de Ciutadans, el PDECat no ha signat mai un acord d'investidura "transparent" amb el PP per governar, cosa que segons ella demostra que només s'alien amb els populars quan els convé per qüestions de males pràctiques.

Les acusacions han enervat el president de la Generalitat que, tot i que ha deixat clar que ell en el seu moment no va defensar el pacte de Majestic, l'acord de 1996 entre CiU i el PP és un "premi Nobel" al costat de l'acord de Ciutadans amb el partit de Mariano Rajoy.

"Comparat amb el Majestic, la seva influència a Catalunya és zero. Només 400.000 euros dedicats a Catalunya en esmenes als pressupostos" de l'Estat, ha assegurat el president.

El decret de l'estiba

La CUP ha formulat la primera pregunta per saber quines contrapartides ha obtingut el PDECat a canvi de la seva abstenció en el decret de l'estiba, que permetrà al govern espanyol aprovar aquesta norma al Congrés. "No hem pactat res a canvi. Seria hora que superessin aquesta immaduresa política de pensar malament quan algú fa política en benefici de l'interès general", ha respost el president del Govern.



"Per què mesos abans del referèndum i en un moment de conflicte amb l'Estat mantenen la dinàmica d'autonomisme i de peix al cove?", li ha repreguntat la diputada Mireia Vehí. Puigdemont ha insistit que el Govern (i els partits que en formen part) mantindran sempre les portes obertes al diàleg en totes les qüestions. "I ho continuarà fent coincideixi o no amb un altre calendari polític", ha insistit. Vehí ha lamentat que l'actitud del PDECat recordi l'estratègia de CDC durant "el pacte del Majestic".



Cas Palau

Un dels temes del dia al Parlament ha estat el de la posició del Consorci del Palau de la Música sobre l'acusació a CDC. ERC ha confirmat que votarà a favor de les propostes i el Parlament instarà formalment la Generalitat a canviar de posició. En paral·lel, a la Ciutat de la Justícia les conclusions del cas Palau s'han començat a debatre aquest mateix dimecres.



L'executiu en ple havia decidit mantenir el seu posicionament i no acusar l'antiga Convergència a través del Consorci del Palau de la Música, una decisió que ERC va assumir aquest dimarts en el si de l'executiu, però respecte a la qual, malgrat tot, avui canviarà de posició: votarà amb l'oposició. El PDECat s'abstindrà per "lleialtat" al Govern.