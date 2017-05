EN DIRECTE: Sánchez burxa en l'abstenció i Díaz intenta mostrar-lo com a perdedor

Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López s'enfronten aquest dilluns al primer i únic debat per a les primàries del PSOE, a la seu del partit, al carrer Ferraz de Madrid. La cursa per liderar el partit està ajustada, especialment entre els dos primers, que van presentar un nombre d'avals sense precedents.

Sánchez i Díaz han centrat la major part de les enganxades, especialment per la definició del model d'Estat i la política de pactes. Sánchez, amb un discurs molt preparat, ha recordat a Díaz diverses de les seves incoherències, conscient que la líder andalusa l'acusa justament d'això, de ser "voluble". Com estava previst, l'ex secretari general socialista ha atacat amb duresa la decisió de l'abstenció, i la líder andalusa n'ha culpat els mals resultats electorals obtinguts per Sánchez. López, sempre en un terme mig, ha maldat per mostrar un perfil propi entre els dos grans favorits.

540x306 Susana Díaz, Patxi López i Pedro Sánchez a la seu del PSOE, just abans de començar el debat per a les primàries del partit / EFE Susana Díaz, Patxi López i Pedro Sánchez a la seu del PSOE, just abans de començar el debat per a les primàries del partit / EFE

La presidenta andalusa ha estat l'encarregada d'engegar el debat, i ha reconegut que el partit hi arriba "en una de les situacions més difícils" de la seva "història", un partit "malaltó", ha dit. Sánchez, per la seva banda, ha començat atacant l'abstenció al PSOE, que és un "mal" que s'ha de "curar o cronificar". Segons ell, Rajoy és una "poma podrida" al cistell de la democràcia, i ha reiterat que la seva primera mesura si guanya les primàries serà demanar-ne la dimissió. López, per la seva banda, ha arrencat saludant en totes les llengües oficials de l'Estat, i ha demanat el "vot més útil", per a ell, que se centri a "derrotar la dreta i no derrotar-nos entre nosaltres".

El debat de l'abstenció

L'ex secretari general socialista ha rememorat el 15-M, que sintetitzava segons ell la crisi de la socialdemocràcia, que va deixar de ser considerat un motor de canvi, i una organització de futur. El candidat ha admès que el "no és no" no és un projecte polític, però tampoc ho és l'abstenció, sinó que cal ser el contrapès a les polítiques neoliberals del PP.

Díaz li ha respost que la decisió de l'abstenció va ser "difícil i dolorosa", però ha afirmat que el PP "tòxic i infame" els ha provocat "el major desastre electoral", amb Sánchez de candidat. La presidenta andalusa ha intentat desmuntar la idea d'un PP que li convé a la dreta o no, i en aquest punt s'ha preguntat si li convé més el candidat que ha tingut els dos pitjors resultats de la història, o la que ha guanyat les eleccions al PP, en referència a ella mateixa. A més, la candidata li ha censurat a Sánchez les anades i vingudes ideològiques, i ha reclamat "recuperar les senyes d'identitat socialistes", i s'ha compromès a deixar el càrrec si el PSOE no remunta electoralment.

Sánchez ha ofert a López unir-se per combatre l'abstenció al PP plegats, però l'exlehendakari ha tornat a rebutjar l'oferta.

Política de pactes

Sánchez ha defensat els pactes amb Podem, igual que ho han fet 'barons' susanistes com Javier Lambán o Ximo Puig: "No crec que s'hagin podemitzat". A més, ha defensat que els votants socialistes s'identifiquen amb el seu projecte "d'esquerres". Hi ha dues opcions: o el model portuguès, on un acord entre els socialistes i l'esquerra està permetent fer polítiques d'esquerra: "Això és el que jo defenso per a Espanya".

"Tothom vol guanyar, Pedro, però no tothom guanya", ha insistit Díaz, que repetia els seus tres arguments: criticar la patacada electoral de Sánchez, les seves anades i vingudes i mostrar-se com la candidata capaç de guanyar a la dreta.

En un intent constant de mostrar-se al punt mig, López s'ha esforçat a demanar que el PSOE demostri que és "l'esquerra necessària", tot admetent que "l'abstenció va ser un error". Després ha demanat que la política de pactes es defineixi en el "per a què", i que el seu objectiu és "guanyar el PP i no pactar amb Podem", un extrem en què Díaz ha coincidit.

La qüestió catalana

Díaz ha insistit en atacar Sánchez per a seva falta de coherència, també pel model d'Estat: "No es pot tenir cada dia de la setmana una idea d'Espanya". Amb un discurs molt treballat, Sánchez li ha recordat que ella va votar l'Estatut d'Autonomia, després va aprovar un document que definia Espanya com a nació de nacions, el mateix que defensa ell, però que després se n'ha desdit, tot i que la presidenta andalusa l'ha acusat de "faltar a la veritat".

Segons ell, l'Espanya "nacions de nacions", és la "millor intersecció" entre les visions de l'Estat. En aquest punt, López ha procurat situar-se de nou entremig i defugir el debat de la nació, perquè, segons ell, per als socialistes l'important "no és la nomenclatura", sinó tenir un model d'Estat que els permeti assolir la justícia social, tot i així, ha assegurat que Espanya és "el país més descentralitzat del món. A més, ha reclamat cedir sobirania, però a Europa.

Debats orgànics

Díaz ha acusat Sánchez d'haver defraudat els seus excompanys d'equip, i li ha dit que el seu problema no és ella, sinó ell mateix: "Per unir el partit un ha de ser capaç d'unir la seva executiva". L'ha acusat de personalista, i de voler posar l'aparell del partit al seu servei, fent consultes sobre si mateix. L'ex secretari general ha respost defensant les consultes a la militància com a forma de decisió orgànica.

López, per la seva banda, ha criticat que el partit s'hagi abandonat a la lluita interna i orgànica, en lloc de combatre la dreta. L'exlehendakari ha demanat que no es posi "l''esquerròmetre'". Esbroncava López els dos favorits per estar enredat en batusses, en un intent de mostrar-se com el candidat que pot cosir les dues ànimes socialistes.

López ha proposat empoderar la militància, però sense convertir el partit en un "model assembleari" i eliminar els avals de cara a les primàries, amb un sistema de dues voltes, en que ha coincidit Sánchez, en una mostra més de l'abraçada de l'ós que procurava l'ex secretari general. La presidenta andalusa, per la seva banda, ha afirmat que creu "en la democràcia interna", i en el paper de les cases del poble. Entestat a presentar-se com el candidat de la militància, Sánchez ha reclamat que només el vot secret dels afiliats pugui derrocar un secretari general, i ha asseverat que comptarà amb els seus dos rivals si guanya les eleccions.

Sobre les incompatibilitats, Sánchez ha burxat en el doble paper que pretén fer la presidenta andalusa, tot i que ha dit que seran els militants els que faran incompatibles els dos càrrecs amb els seus vots.

Economia

Díaz ha apostat per derogar la reforma laboral, un extrem en què tots tres candidats estan d'acord, i ha reiterat el seu compromís d'instaurar l'educació pública, gratuïta i universal també dels 0 als 3 anys. Tot plegat, ha dit, des d'un "PSOE reconeixible" i sense "amagar" ni a Felipe González ni a José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, per la seva banda, ha posat l'accent en les actuacions al mercat de treball, i en l'augment d'impostos a les grans empreses per millorar el finançament de la Seguretat Social, mentre que López ha apostat també per una pujada d'impostos als que tenen més. El bloc econòmic ha demostrat poques diferències entre els tres candidat, a diferència del model d'Estat i la política de pactes.

També han coincidit en la necessitar d'enfortir les polítiques de gènere, i també tots tres han defensat una reforma de la Constitució per consagrar la lluita contra la violència masclista.