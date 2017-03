EN DIRECTE, 'És la democràcia un bon sistema per protegir a les generacions futures?'

Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe

Aquesta tarda, a les 19 hores, la xerrada 'És la democràcia un bon sistema per protegir a les generacions futures?', d' Íñigo González, professor de filosofia de la UB. Acte que forma part del cicle 'Ètica i filosofia política del segle XXI', dirigit pel filòsof Daniel Gamper i moderat per Antoni Bassas, dins dels Diàlegs de Pedralbes, organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona al Reial Monestir de Pedralbes.