Dastis: "Crec que algú està perdent els nervis al Regne Unit i no hi ha cap base per fer-ho"

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha contestat les paraules de la primera ministra britànica, Theresa May, que ahir va assegurar que estaria disposada a anar a una guerra amb Espanya per defensar Gibraltar. "Crec que algú està perdent els nervis al Regne Unit i no hi ha cap base per fer-ho", ha dit Dastis en declaracions als periodistes abans de participar en un esmorzar organitzat per Foro Cinco Días a Madrid.

El cap de la diplomàcia espanyola ha contestat així les intencions que van explicitar diversos polítics britànics, com l'exdirigent del Partit Conservador britànic Michael Howard i també la mateixa May, de defensar els britànics que viuen a Gibraltar fins i tot utilitzant les armes, com va fer 35 anys enrere la primera ministra Margaret Thatcher amb les Malvines. "Howard no va dir exactament això", ha assenyalat Dastis, que també ha afegit que comparar la situació actual amb les Malvines "està una mica fora de context".

Escòcia i Catalunya "no són equiparables"

Sobre si la possible entrada d'Escòcia a la Unió Europea, un cop el Regne Unit abandoni la UE, podria traslladar-se a Catalunya, Dastis ha dit que "evidentment que no", i ha afegit que les seves paraules en una entrevista a 'El País' d'ahir s'han "malinterpretat". "Crec que no s'ha de parlar d'aquesta hipòtesi", ha sentenciat el ministre. Així, també ha volgut deixar clar que Escòcia i Catalunya "no són equiparables de cap manera".