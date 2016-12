El ministre d'Exteriors diu que els espanyols que han d'emigrar ho fan per "inquietud i amplitud de mires"

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis Quecedo, ha assegurat aquest dimecres que els espanyols que emigren a l'estranger ho fan per "inquietud i amplitud de mires", i que aquesta emigració els "enriqueix". El ministre, diplomàtic de carrera, ha acceptat que potser ho diu per "deformació professional", i ha afirmat que "anar-se'n fora a viure, a treballar, enriqueix, obre la ment, enforteix habilitats socials" i "no suposa defugir responsabilitats, sinó adaptar-se a un món millor".

El ministre responia amb aquestes paraules a la pregunta del diputat d'Units Podem Pablo Bustinduy, que li demanava "no abandonar" els espanyols forçats a emigrar, dels quals, ha dit, no hi ha xifres clares, però que són "centenars de milers, potser milions".

Dastis ha acusat la formació lila de donar una visió "dels anys 60" del segle passat sobre l'emigració, i els ha acusat de fer "demagògica" amb la seva "visió apocalíptica".

No és la primera vegada que un ministre del govern de Rajoy treu pes a l'emigració de treballadors espanyols a l'estranger per la crisi. Ho va fer també la titular d'Ocupació, Fátima Báñez, que va qualificar el fenomen de "mobilitat exterior".

Des dels passadissos del Congrés, el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha respost al ministre que demostra que la "casta" de què parlava el seu partit existeix i l'ha acusat de viure amb "ignorància absoluta de la realitat" i de no conèixer "el drama de centenars de milers" d'espanyols obligats a emigrar.