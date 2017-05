David Pérez (PSC): "Dir que hi ha polítics que no estan subjectes a jutges i tribunals és un escàndol"

El secretari segon de la mesa del Parlament, David Pérez (PSC), ha qualificat d' "escàndol" que la presidenta, Carme Forcadell, i altres companys de la mesa investigats pel procés sobiranista s'acullin al seu dret a la inviolabilitat parlamentària en declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

"Dir que hi ha polítics que no estan subjectes a jutges i tribunals és un escàndol", ha dit el diputat socialista en una entrevista d' Europa Press. Creu que aquest principi fa referència a l'opinió i les intervencions dels diputats -que han de ser lliures i respectades-, "però això no eximeix de les decisions que es poden arribar a prendre".

"No pots decidir que prendràs decisions que no estaran subjectes a cap altre poder, jutjat o tribunal" perquè t'empara la inviolabilitat parlamentària, perquè no és així, ha criticat.

Sobre la possibilitat que inhabilitin a Forcadell i als membres sobiranistes de la Mesa - Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) i Joan Josep Nuet (SíQueEsPot)-, Pérez assenyala que no li correspon a ell jutjar-los, però que "de vegades han fet coses que no es podien fer". "Teníem el deure impedir o paralitzar algunes de les determinacions que s'han pres" en el Parlament a instàncies del TC i ells no ho han fet, especialment Forcadell, ha apuntat.

Si inhabiliten a Forcadell o a algun dels investigats, Pérez ha recordat que hauran d'abandonar el seu càrrec sempre que la sentència sigui ferma, i que el mecanisme de substitució està recollit en el reglament del Parlament. "No es produirà cap buit legal; tampoc si s'inhabilita a tota la mesa", encara que preveu que això no passarà i que no seran inhabilitats ni ell mateix ni el membre de Cs a la Taula, el vicepresident segon José María Espejo-Saavedra, perquè tots dos s'han desmarcat sempre -oralment i per escrit- de qualsevol actuació de desplegament del procés sobiranista contrària a les indicacions del TC.