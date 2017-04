Defensa ordena hissar les banderes a mig pal per la mort de Jesucrist

"Des de les 14:00 hores de Dijous Sant fins les 00:01 de Diumenge de Resurrecció, l'ensenya nacional onejarà a mig pal en totes les unitats, bases, centres i aquarteraments". Aquesta és l'ordre que ha donat el Ministeri de Defensa i que ha aixecat polèmica en el si de l'exèrcit espanyol.

Segons un Reial Decret que va aprovar l'exministra de Defensa Carme Chacon, la bandera hissarà a mig pal quan es decretin dies de dol nacional o per la mort del rei, el president del govern o militars en acte de servei. "Desobeeixen un Real Decret", ha assenyalat el secretari general de l'Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME), Jorge Bravo, en declaracions a 'eldiario.es'. Bravo ha protestat que la normativa deixar "molt clar" en quines situacions s'ha d'actuar en aquest sentit "i no posa que s'hagi de fer per actes religiosos".

El representant de l'associació ha afegit que l'ordre, els darrers dos anys, ha arribat del cap de l'Estat Major de la Defensa (Jemad), que depèn del Ministeri de Defensa.