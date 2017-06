El Procés serà capicua o no serà. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha revelat aquest divendres la data i la pregunta del referèndum. "¿Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?", serà la pregunta que els catalans hauran de respondre a les urnes el diumenge 1 d'octubre, una data que també té una lectura pels amics de les càbales. L'1 del 10 és just la data inversa del 10 de l'1, quan Carles Puigdemont va ser investit president 'in extremis' pel Parlament.

Es tancarà, doncs, un cercle que pel mig va viure un capítol clau, que va ser la qüestió de confiança al president de la Generalitat en què Puigdemont va modificar el full de ruta per incloure-hi un compromís: o referèndum, o referèndum, una promesa que ha donat lloc a un dels mantres més freqüents del president calà: "Aquest Procés va començar a les urnes, i acabarà a les urnes". Un altre concepte capicua.

La data del referèndum traça així un paral·lelisme també amb la data de la consulta del 9-N. Aleshores, durant la cimera en què els partits van acabar de polir els detalls de la convocatòria, el llavors diputat de la CUP Quim Arrufat va fer veure a la resta la coincidència numèrica. El 9 de novembre (9 de l'11) era a la inversa la data de les diades de l'Onze de Setembre (11 del 9) que, a través de la mobilització ciutadana, havien dut els partits sobiranistes a aquella reunió.

Finalment, doncs, i tot que des del sobiranisme s'havia qüestionat la data de l'1 d'octubre per la poca sonoritat que 1-O té respecte a altres dates històriques del Procés com 9-N, el primer dia d'octubre ha sigut l'escollit. Serà d'aquí 114 dies, un any i pràcticament nou mesos després que Puigdemont fos investit president de la Generalitat un 10 de gener. Del 10 de l'1, a l'1 del 10, un Procés capicua.