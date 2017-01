Del relat de Vidal a la versió del Govern

260x366

Les dades fiscals dels contribuents

El jutge Santi Vidal afirmava en les seves conferències que la Generalitat ha captat les dades tributàries de tots els contribuents catalans de forma il·legal. Va admetre que era informació reservada per la llei de protecció de dades però que l’executiu les tenia.

El Govern nega que s’hagin obtingut dades tributàries il·legalment i afirma que ara Hisenda gestiona les relacionades amb els impostos propis de la Generalitat. Des d’Economia afirmen que treballen perquè la Hisenda estigui “a punt” en cas d’independència.

Els jutges i el poder judicial

L’exsenador d’ERC també assegurava que el departament de Justícia ha fet un “treball de camp” sobre els jutges que exerceixen a Catalunya per saber quins són independentistes i quins no i determinar la quantitat de magistrats que jurarien una eventual Constitució catalana.

L’executiu nega que s’hagin fet llistes ideològiques de magistrats, i des de Justícia asseguren que compliran el full de ruta sense saltar-se la llei. Afirmen que serà la llei de transitorietat jurídica la que establirà la successió d’administracions en l’àmbit judicial.

La tasca a l’exterior

Vidal explicava en les xerrades que la Generalitat tenia un preacord amb l’OTAN perquè una Catalunya independent, sense exèrcit, formés part de l’organització aportant ajuda humanitària. També deia que es construirà una base d’helicòpters militars.

El Govern desmenteix que hi hagi un preacord amb l’OTAN i es remet al que ha explicat fins ara sobre la tasca a l’exterior. Des de la conselleria diuen que hi ha contactes amb Parlaments, periodistes i diplomàtics per donar a conèixer la situació.