Del traspàs trampa a l’impossible

L’ operació diàleg mai arribarà tan lluny com perquè Rajoy accepti el traspàs complet de competències de Rodalies a la Generalitat, és a dir, les vies (Adif) i els trens (Renfe). Si la fraternitat entre el govern de Zapatero i el de Montilla només va permetre un traspàs trampa del servei -horaris i preus dels bitllets- que té el Govern lligat de mans davant la prepotència d’Adif, en la situació política actual demanar la lluna és un brindis al sol. Ara, el que s’esperava de la primera visita del nou ministre del ram a Catalunya és que com a mínim s’hagués posat d’acord amb el conseller de quines inversions s’han fet i quines hi ha pendents de fer, però ni això. Només bones paraules. Les mateixes que hi havia entre Santi Vila i Ana Pastor, però el bon rotllo no fa arribar els trens a l'hora.