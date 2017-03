El delegat del Govern al Regne Unit participarà en la pròxima convenció dels independentistes escocesos

El delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, Sergi Marcén, serà a la conferència de primavera que el partit independentista escocès (SNP) celebrarà els dies 17 i 18 de març a la ciutat d' Aberdeen, al nord d' Escòcia, segons ha pogut saber l' ACN. "Hi ha un interès particular dels escocesos pel que fa a Catalunya", assegura el membre de l'SNP i portaveu del Grup Parlamentari sobre Catalunya que s'ha creat al Parlament britànic, Christopher Bambery, i admet que "si Catalunya convoca un referèndum al setembre tindrà un impacte sobre la situació a Escòcia". De fet, durant la convenció podria anunciar-se la data d'un eventual segon referèndum independentista a Escòcia; podria fer-se la tardor del 2018.

El desembre passat, Marcén ja va ser convidat pel diputat de l'SNP, George Kerevan, a explicar la situació política de Catalunya a un grup de diputats britànics. El mateix Kerevan és qui va impulsar la moció signada per una quinzena de diputats britànics de diferents partits polítics denunciant la persecució de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la Cambra dels Comuns.

Kerevan també és l'impulsor del Grup Parlamentari sobre Catalunya que s'ha creat al Parlament de Westminster, amb l'objectiu d'explicar als diputats britànics l'actualitat política catalana, sobretot pel que fa a la possibilitat de celebrar un referèndum d'independència.

Bambery destaca "el sentiment d'identificació que hi ha entre els independentistes escocesos i catalans" i lamenta que, tot i perdre el referèndum l'any 2014, els escocesos van tenir l'oportunitat de ser preguntats. "Per què els catalans no haurien de poder tenir aquest mateix dret al setembre, si viuen en una democràcia?", es pregunta.

Bona relació amb l'SNP

Marcén ha qualificat en nombroses ocasions de "molt bona" la relació entre la delegació de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda i el partit independentista escocès. En aquest sentit, assegura que els parlamentaris de l'SNP "entenen què estem fent des de Catalunya i per descomptat donen suport al fet que hi hagi un Govern, com és el govern català, que vol donar veu als ciutadans de Catalunya".