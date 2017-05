Demòcrates proposa cedir un vot a Colau pels pressupostos a canvi que els comuns se sumin al referèndum unilateral

Demòcrates de Catalunya augmenta la pressió sobre els comuns però també sobre el Govern de Carles Puigdemont. En una roda de premsa a la seu de la formació a Barcelona, el líder del partit, Toni Castellà, ha anunciat que Demòcrates cediria el seu vot al consistori de Barcelona per donar "estabilitat" al govern dels comuns de Barcelona i aprovar els pressupostos a canvi que l’espai liderat per Ada Colau s’integri en l’"òrgan de coordinació" del referèndum. "Oferim el vot de Demòcrates per donar estabilitat als pressupostos [...]. Estem disposats a sacrificar la parcel·la partidista i ideològica a canvi de la unitat nacional", ha assegurat Castellà.

El líder de Demòcrates ha demanat que si el seu regidor a Barcelona, Gerard Ardanuy, vota a favor dels comptes de Colau, la nova formació sotmeti a consulta interna si se sumen al referèndum unilateral. D'aquesta manera, els de Castellà se sumen a la proposta de la CUP –que va llançar dimecres passat– de crear un òrgan de coordinació del referèndum on també s'integrin els comuns.

Demòcrates, però, també ha fet una altra petició. Ha exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont –i al Govern en conjunt–, que un cop hagi fet la conferència a Madrid i rebi el cop de porta del govern de Mariano Rajoy –tot i que Castellà ha dit que "tant de bo" no fos així–, anunciï de "forma immediata" la data i la pregunta del referèndum.



"No pot esperar més", ha assegurat Castellà, que alhora ha demanat que experts internacionals –"acadèmics, dirigents d’ONGs i diplomàtics– també s’incorporin a l'organització del referèndum.

Puigdemont anirà el dia 22 de maig a Madrid i oferirà una conferència en un local municipal de l'Ajuntament de Madrid que ha acceptat donar cobertura a l'acte. Serà en aquest moment que el president oferirà una última mà estesa al govern espanyol abans d'activar la via unilateral del referèndum, que ha promès que com a molt tard seria la segona quinzena de setembre.