Demòcrates defuig una possible aliança amb ERC

El Centre Cívic Urgell va quedar petit per acollir l’acte conjunt entre ERC i Demòcrates de Catalunya que portava per títol De República a República. La sintonia entre el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, i el dels republicans, Oriol Junqueras, no és nova, però ahir Castellà va voler tallar d’arrel els rumors d’una possible aliança de cara al futur. El líder de Demòcrates va ser explícit: “El moment que vivim és massa important per pensar en tàctiques polítiques”. L’única “coalició” que va assegurar que poden fer les dues formacions és “amb la consciència de la gent que aspira a la llibertat i que és radicalment democràtica”. Unes paraules que tots els assistents van avalar sense cap matís.

Els dos líders van coincidir a definir-se com a “hereus de la Segona República” -Demòcrates sempre ha reivindicat l’herència de la Unió fundacional-, un fet que els ha de portar a construir la Tercera República a través d’un referèndum. Va ser aquí quan el cap de files dels escindits d’Unió va enviar un missatge als comuns perquè deixin d’esperar a pactar un referèndum amb l’Estat: “Si algú ens demana que esperem que algú guanyi les eleccions per salvar Espanya, els diem que ja no tenim més temps”. Per què? “Sembla que l’Estat encara no hagi superat el franquisme”, va sentenciar Castellà en referència al judici de Mas, Ortega i Rigau. Una tesi que Junqueras va subscriure i va afegir-hi el “menysteniment a la diversitat i la diferència” del govern espanyol, que va contraposar a la voluntat “d’acollida” que té Catalunya.

L’acostament ve de lluny

El d’ahir no va ser el primer ni serà l’últim acte que compartiran ERC i Demòcrates, segons fonts dels dos partits. Junqueras i Castellà ja van protagonitzar un homenatge a les víctimes del franquisme el 27 de juliol del 2016 al passeig del Born. Aleshores es va especular amb un acostament entre les dues formacions, coincidint amb la tensió entre Democràtes i el PDECat per l’elecció del nom del partit hereu de CDC. Al desembre també es va evidenciar la proximitat amb ERC, quan els escindits d’Unió van convidar els republicans -i no el PDECat- a la presentació de la seva campanya pel sí a la independència.

“Ideològicament estem molt allunyats, però tenim els mateixos ideals en l’àmbit nacional i continuarem caminant junts”, comenten fonts d’Esquerra a l’ARA. “Compartirem camí amb tots els partits que donen suport a la independència de Catalunya”, expliquen des de Demòcrates. La seva és una aliança estratègica amb un punt en comú, la independència, i sense perspectives d’anar més enllà. Tots dos partits asseguren que no s’han plantejat compartir candidatura en unes futures eleccions.

En els últims anys Esquerra ha demostrat la voluntat de seduir sectors que havien estat tradicionalment allunyats del partit, cosa que s’ha traduït en un augment de votants. S’ha acostat tant a independents que no havien participat en política com a exmilitants d’altres partits. Un dels casos paradigmàtics és el de Joan Capdevila, que el 2012 va deixar Unió i ara ocupa un escó d’ERC al Congrés. També ho han fet amb partits i moviments polítics, com MES i Avancem, amb qui comparteixen diferents experiències municipals. “Ens costaria molt d’entendre que la relació amb Demòcrates anés més enllà”, reflexionen fonts d’aquestes formacions.