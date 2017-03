Demòcrates decideix si el seu regidor a l'Ajuntament de Barcelona trenca amb el PDECat i Unió

Demoòcrates ha començat aquest dimarts una consulta interna per decidir si el regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardanuy, trenca amb el PDECat i Unió i passa a ser regidor no adscrit, a l'espera de celebrar primàries que escullin el candidat del partit en unes properes eleccions municipals. La votació durarà fins divendres amb un cens de 571 voluntaris.

Concretament, la pregunta que ha plantejat la direcció és: "Estàs d'acord que Demòcrates de Barcelona iniciï el seu projecte propi al consistori de la ciutat tot convocant, en uns mesos, unes primàries obertes a la ciutadania per escollir una candidatura que permeti construir un lideratge de ciutat alternatiu a l'actual?".

El partit està molt molest pel nou nom de l'antic grup de CiU, que ha passat a dir-se Grup Demòcrata, i ho interpreta com un intent d'absorció. Tot i que Ardanuy va presentar un escrit demanant empara a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el canvi de nom de l'antiga CiU a l'Ajuntament s'ha materialitzat i ara ja es parla de Grup Demòcrata, amb les sigles dels seus integrants entre parèntesis.

Demòcrates ja va avisar des del principi que no acceptaria aquesta denominació, perquè es confon amb el nom del seu propi partit, en la línia del que va passar quan l'antiga Convergència va celebrar el seu congrés i va aprovar anomenar-se Partit Demòcrata. També va recriminar que la decisió es prengués sense unanimitat.

Davant d'aquest escenari, la direcció planteja als seus voluntaris de Barcelona quin és el futur que volen per al seu projecte a la capital catalana i pregunten si volen que Ardanuy surti del Grup Demòcrata i passi a ser regidor no adscrit, ja que "en la realitat del grup de CiU no s'hi ha trobat suficients punts en comú com per plantejar un camí conjunt". Demòcrates recorda, així mateix, que el seu objectiu és que Barcelona sigui capital d'un estat català. L'actual grup està format per vuit regidors del PDeCAT, una d'Unió (Sònia Recasens) i Ardanuy.

Divendres a les 12 hores es coneixeran els resultats d'aquesta consulta. Si guanya el 'sí', el partit haurà de decidir com materialitza aquest resultat i més endavant se celebraran primàries per veure qui encapçala el projecte de Demòcrates a Barcelona.