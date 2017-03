Trencada d'ous col·lectiva… amb el "xef" Joan Coma

Reus ha materialitzat aquest dissabte la metàfora que va fer servir el regidor de la CUP de Vic Joan Coma i que li va costar una denúncia per un presumpte delicte d'incitació a la sedició: "Per fer una truita, sempre primer s'han de trencar els ous". Aquest matí els ous s'han trencar de forma literal. Demòcrates ha organitzat una trencada col·lectiva en què han participat diferents representants del sobiranisme com el líder de la formació, Antoni Castellà, el mateix Joan Coma o el president de Súmate, Eduardo Reyes.

De fet, Castellà ha volgut deixar clar que era un acte totalment transversal. " Utilitzarem aquesta metàfora per parlar clar", ha dit el líder de Demòcrates. Parlar clar, per a Coma, vol dir optar per la "desobediència", ha remarcat. Una tesi que Castellà ha fet seva en part, perquè ell ha parlat d'"insubmissió". Per al cap de files de Demòcrates, el referèndum serà "el gran acte d'insubmissió col·lectiva". Si guanya el 'sí', el Govern haurà d'implantar el resultat i ha advertit que no acceptaran "unes eleccions autonòmiques". Seria "enganyar el poble de Catalunya" perquè no s'obeirien les urnes, ha advertit Castellà.

Demòcrates no vol que hi torni a haver unes eleccions autonòmiques, però tampoc vol córrer a convocar-les si guanya el 'sí' al referèndum. Si el full de ruta de JxSí i la CUP estableix que s'haurien de convocar uns comicis al cap de sis mesos d'haver guanyat el 'sí' al procés referendari, Castellà va explicar a l'ARA que no s'haurien de convocar fins que no es pugui garantir que Catalunya és un estat independent, amb un reconeixement internacional. La clau, però, per a Castellà, serà passar de la "legalitat espanyola a la catalana". De fet, l'acte d'"insubmissió a la legalitat espanyola" del qual va parlar ahir el líder de Demòcrates s'ha de basar en l'obediència a la legalitat catalana per part de totes les institucions catalanes.