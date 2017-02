Denuncien pràctiques "irregulars" i presumptament delictives a la Fundació Universitat Catalana d'Estiu

La cúpula del patronat de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu (FUCE) ha tingut actuacions que "podrien ser considerades irregulars i, en alguns casos constitutives de delicte". Així ho afirma el professor universitari, històric dirigent del PSAN valencià i expatró de la FUCE Josep Guia en dues denúncies presentades el 10 i 26 de gener al Protectorat de Fundacions -organisme que depèn de la conselleria de Justícia- i a les quals ha tingut accés l'ARA.

Guia, que assenyala el president del patronat, Joandomènec Ros, el secretari, Joan Becat, i el gerent, Joan Maluquer, com a responsables directes d'aquestes pràctiques, es fa ressò en els seus escrits de possibles irregularitats en la renovació dels patrons que va tenir lloc a finals del 2016 i en la suposada contractació de "familiars directes" a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) -que se celebra cada agost a Prada, al Conflent- per part dels acusats.

Prevaricació, falsedat documental i conflicte d'interessos

Pel què fa a la primera qüestió, Guia denuncia que Ros es va permetre "no convocar ni notificar la reunió del patronat del 29 de desembre" als patrons que l'any 2016 havien de renovar la seva condició (si volien), menys en el cas de Becat i Maluquer. En aquella reunió es van substituir set dels nou patrons pendents de renovar -tots menys els dos citats-, motiu pel qual Guia creu que s'han "conculcat" els seus drets i acusa els responsables de presumpta "prevaricació"; és a dir, que haurien actuat conscientment de manera irregular.

El professor també explica que, quan va protestar per la seva "exclusió", se li va justificar al·legant la seva "manca de dedicació a la UCE", la "no voluntat de continuar com a patró" i la intenció de "rebaixar la mitjana d'edat" a l'òrgan, però afegeix que aquestes raons són "falses". Guia detalla en els seus escrits totes les activitats de la UCE en les quals va participar l'any passat, assegura que havia manifestat la seva intenció de continuar com a patró i, pel què fa a la qüestió de l'edat, recorda que ell és més jove que el propi Ros o els altres dos impulsors d'aquesta "renovació juvenil", els patrons Jordi Sales i Ramon Gual.

En les seves denúncies, el professor valencià inclou diversos correus que li va enviar al president del patronat amb els arguments de la renovació de patrons, com a prova del que considera un possible delicte de "falsedat documental". En conversa amb l'ARA, el denunciant hi veu, almenys en el seu cas, mala intenció: "Molestava i me la van jurar", explica en conversa amb l'ARA, assegurant que durant tota la seva etapa com al patronat -hi formava part des de la seva constitució, l'any 1995- sempre havia estat molt "escrupolós amb les normatives" i que "estava vigilant".

És per això que en les seves denúncies, en les quals nega "qualsevol sospita d'interès personal", també es fa ressò d'un possible delicte de "conflicte d'interessos" en el cas de la "contractació de familiars directes" de Ros que assegura que cada any fa Maluquer a la UCE com a gerent de la universitat. "També s'hauria d'investigar la discrecionalitat i parcialitat que practica Joan Maluquer pel que fa als pagaments per a la realització de la UCE", afegeix al final d'un dels dos escrits, on no s'està de recordar que Joandomènec Ros es va autoproclamar rector de la UCE el 2015 en el que considera un possible "delicte d' abús d'autoritat i exercici il·legítim de poder".

"Si el Protectorat no resol, me'n vaig a la fiscalia"

Guia demana al Protectorat de Fundacions que es " depurin responsabilitats" pels fets que denuncia i "es prenguin les mesures correctives i, si escau, punitives pertinents". De manera més concreta, també reclama que s'anul·li els efectes de la reunió de desembre en què van ser expulsats diversos patrons si finalment es demostra "contrària a dret". Segons Guia, almenys dues denúncies més d'altres patrons s'han presentat al Protectorat pels mateixos fets, però ni aquesta ni les seves han rebut encara resposta.

Fonts del Protectorat confirmen a l'ARA que s'ha rebut les denúncies del professor i activista valencià i que "s'estan estudiant". "En vista del contingut, la direcció general de dret i entitats jurídiques dictarà una resolució d'informació prèvia", afirmen les mateixes fonts, aclarint que això no vol dir que els fets denunciats siguin "irregulars". L'objectiu de la resolució, conclouen, serà demanar informació al patronat de la FUCE i " investigar els fets". Sigui quin sigui el desenllaç de les denúncies, Guia està disposat a anar fins al final: "Si el Protectorat no resol, me'n vaig a la fiscalia".