D'"històrics" als pressupostos de "la triple aliança": les reaccions als nous comptes

Poques novetats en la reacció dels partits espanyols als comptes. Cadascun manté el guió de les últimes setmanes: Ciutadans ho celebra i titlla els pressupostos d'"històrics", el PSOE es referma en la presentació de la seva esmena a la totalitat i Podem denuncia el doble joc dels socialistes si al final el diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, acaba avalant-los. El PNB, al seu torn, segueix advertint al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que encara no té assegurats els seus cinc vots. El cap de setmana passat, el líder del PP va dir que ja comptava amb "175 vots i mig" dels 176 necessaris per aprovar-los. És a dir, donava per bo el sí dels nacionalistes bascos, també el de Coalició Canàries -l'única comunitat en què augmenta la inversió-, i estava pendent de l'aval definitiu de Nova Canàries. El president espanyol veu els pressupostos com a part d'un "camí traçat" per a la recuperació. Així s'ha expressat des de Segòvia, on ha inaugurat una nova seu del Tresor a la ciutat.

PSOE: "Rajoy ens farà més pobres"

Dura reacció de la gestora del PSOE als pressupostos. El seu portaveu, Mario Jiménez, ha assegurat que eren "decebedors" i que "ens farà a tots més pobres" perquè "passen de llarg per a la majoria dels espanyols. "Crida l'atenció que quan toca reduir el dèficit Rajoy baixa els ingressos. La dreta es mostra sense careta", ha afegit, preveient que el 2017 serà "un any d'austeritat mal entesa, imposada des d'un punt de vista merament ideològic".

Podem: "Es reparteix misèria després d'haver retallat milions"

La portaveu del partit al Congrés, Irene Montero, ha alertat del doble joc del PSOE amb els pressupostos. Podem va proposar ahir dilluns als socialistes presentar una esmena a la totalitat conjunta, que el PSOE immediatament va rebutjar. "No es pot presentar una esmena a la totalitat i després prestar un diputat al PP perquè aprovi els pressupostos", ha advertit sobre el paper de Nova Canàries, que vota sempre en el sentit de vot dels socialistes. La formació de Pablo Iglesias recorda que aquests comptes "només podran ser aprovats si es manté la triple aliança de retalladors". Montero creu que es "consoliden" retallades: "Es reparteix misèria després d'haver retallat milions".

Ciutadans: "Avui és un dia molt important"

Albert Rivera fa seus els comptes i recorda que gràcies a la seva negociació es destinen fins a 4.000 milions d'euros per a despesa social, el que "suposarà una millora de la classe mitjana i treballadora", ha dit el diputat Miguel Gutiérrez. A diferència de Podem, creu que es recuperen els diners de les retallades del passat i que això no comporta en cap cas més càrrega impositiva per a la classe mitjana i treballadora.

PNB: "Rajoy és de lletres perquè la suma és de 170"

"Rajoy és bàsicament de lletres perquè a Euskadi quan es fa la suma surten 170, no sé si i mig", ha dit el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, en resposta a Rajoy després d'exigir-li que "no compti amb els cinc vots del PNB en aquests moments". "Ell ho sap i aquestes declaracions no contribueixen a l'acord", ha conclòs.