Díaz, Sánchez i Patxi López s'enfrontaran en un únic debat el 15 de maig al matí

Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López s'enfrontaran en un únic debat a tres bandes el dilluns 15 de maig durant al matí a Ferraz. Així ho han acordat els tres equips dels candidats en la reunió prèvia a l'inici oficial de la campanya, prevista per a demà dimarts. L'exlehendakari era l'únic que demanava més d'un debat per poder tenir més visibilitat en una lluita més polaritzada, mentre que tant la presidenta andalusa com l'ex secretari general coincidien que n'hi havia prou amb una cita. D'una banda, perquè Díaz no vol haver de donar explicacions del per què del cop a Ferraz, que va aconseguir sense pronunciar ni una vegada la paraula abstenció, i segon perquè Sánchez acostuma a reservar-se dos dies per preparar-se els debats, i es quedaria així amb pocs dies de campanya.

El debat l'organitza Ferraz i se celebrarà justament dilluns al matí a la seu del PSOE a Madrid, un horari de poca audiència. A la capital espanyola, però, aquell dia és festiu, Sant Isidre. El debat de les primàries del 2014 va ser entre Pedro Sánchez, el diputat basc Eduardo Madina i José Antonio Pérez Tapias. El va moderar la llavors presidenta de l'Associació de Premsa de Madrid, Carmen del Riego, i només es va retransmetre per 'streaming'. Ara totes les televisions podran punxar el senyal des de Ferraz i retransmetre'l en directe.