Díaz desafia Sánchez a una guerra d’avals abans de les primàries

Calma abans de la tempesta. Ferraz va viure ahir el comitè federal més plàcid de l’últim any. Una reunió de tràmit que no va durar més de dues hores i que va convertir-se en el tret de sortida a les primàries més tenses de la història del partit, previstes per al diumenge 21 de maig. Mig any exacte després del cop a Ferraz i tres mesos després que Pedro Sánchez anunciés la seva intenció de liderar el PSOE, l’òrgan de direcció socialista finalment ha aprovat el calendari definitiu per a la celebració del 39è congrés federal els dies 16, 17 i 18 de juny.

El tràmit, però, no va estar exempt de polèmica. Els pocs sanchistes que queden al comitè federal (només sis) van abstenir-se de votar com a mostra de rebuig al fet que se’ls lliurés ahir mateix la ponència marc -el compendi de cap on ha d’anar el partit- i que el cens definitiu del PSOE no es tanqui fins al 28 d’abril, vuit dies després de l’inici de la recollida d’avals. Serà justament després de Setmana Santa quan començarà el primer cara a cara entre la presidenta andalusa, Susana Díaz, i l’ex secretari general dels socialistes espanyols Pedro Sánchez.

La baronessa vol convertir la recollida d’avals, que començarà el dia 20 d’abril i s’acabarà el 4 de maig, en la primera prova de foc abans de les primàries. Després que Sánchez hagi ensenyat múscul amb mítings plens de gom a gom, ella confia que serà indiscutiblement la que recollirà més suports gràcies a la mobilització de tot l’aparell i la vella guàrdia, que li dona suport. Ahir ja va posar el repte sobre la taula. Va puntualitzar que ella dona un “valor enorme als avals” i que el nombre total que aconsegueixi cada candidat reflectirà la fortalesa de l’opció que representa: “Per a mi és molt important que algú digui: «Jo avalo la Susana»”.

El percentatge mínim d’avals que ha de presentar cada aspirant és del 5% del total del cens del PSOE i del PSC, que en aquestes primàries passa a computar de manera conjunta. A falta de verificar les últimes inscripcions, es tracta de 177.902 militants, uns 7.000 menys que en les primàries del 2014. Els sanchistes temen que el portaveu de la gestora, Mario Jiménez -també portaveu de Díaz al Parlament andalús-, lliuri les dades del cens a la candidata. El tercer aspirant, l’exlehendakari Patxi López, es desmarca de les polèmiques i no vol entrar en una guerra d’avals. “Espero que a partir d’ara es deixi enrere l’agressivitat dels últims dies”, es va limitar a dir. L’equip de Sánchez, en canvi, havia proposat que la gestora establís una xifra mínima i que quan s’hi arribés es deixés de comptar, per evitar que aquesta dada es faci servir de baròmetre de cara a les primàries.

Aval a l’acord amb el PSC

Sánchez té gairebé tot l’aparell en contra, sobretot la majoria de barons. El president manxec, Emiliano García Page, va condicionar ahir el seu futur al PSOE al resultat de les primàries. La idea és que si perd Díaz, perden també els territoris. Malgrat l’aparent camaraderia al comitè federal, els dards continuen. “Maduro és un prodigi democràtic al costat de Sánchez”, deia un màxim dirigent de l’Aragó. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, vol desmarcar-se de la lluita. Ahir va aprofitar la trobada per regalar el seu nou llibre, La Tercera Vía. Puentes para el acuerdo, tant a Díaz com López. El comitè federal va tancar finalment la crisi amb el PSC i va ratificar amb només un vot en contra l’acord entre els dos partits.