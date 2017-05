Díaz cedeix i integra els sanchistes a Andalusia

Susana Díaz enterra la destral de guerra de cara al congrés federal del PSOE. La presidenta andalusa ha arribar aquest dissabte a un acord amb el nou secretari general del partit, Pedro Sánchez, per confeccionar la llista de la seva federació, a Sevilla, que integrarà, proporcionalment, delegats alineats amb el nou màxim dirigent socialista. Tot i que els resultats de les primàries a Andalusia li haurien permès donar un cop de puny sobre la taula, i imposar una llista de delegats a la seva mida, finalment, el secretari general tindrà 15 dels 56 delegats per Sevilla, en línia amb el nombre de vots que va rebre dels militants en les primàries.

La llista de delegats per Sevilla està encapçalada per la mateixa Díaz, i els dos següents membres de la llista també són fidels a la presidenta andalusa. A partir d’aquest punt, els delegats estan ordenats per ordre alfabètic. Verónica Pérez -que es va autoanomenar l’“única autoritat” del PSOE després de la dimissió en bloc de la meitat de l’executiva de Sánchez, en la seva anterior etapa- va dir ahir que el repartiment havia sigut “generós” per part del sector de Díaz. “Ara anirem tots a treballar i remar, donant suport al company Pedro Sánchez sense fissures”, va dir Pérez.

El repartiment suposa un gir dins dels socialistes sevillans, que fins ahir s’inclinaven per minimitzar la presència de delegats sanchistes en el congrés federal, que se celebrarà a mitjans de juny. Les instruccions del canvi d’opinió haurien arribat de la mateixa Díaz, segons van publicar ahir diversos mitjans andalusos. De fet, després que Sevilla, el feu personal de Díaz, marqués la línia a seguir, s’han tancat acords semblants a les altres províncies andaluses.

Fora d’Andalusia, a la majoria de federacions socialistes s’han imposat també llistes afins a Sánchez, entre les quals destaca la de València, que encapçalarà José Luís Ábalos, cridat a tenir un paper rellevant a la nova executiva després que Sánchez el nomenés portaveu interí al Congrés per la dimissió d’Antonio Hernando. També Mallorca va aprovar la seva llista, encapçalada per la presidenta balear Francina Armengol. A Saragossa, els sanchistes es van endur la majoria de delegats, tot i que només per un, reflectint que el resultat de les primàries va ser més ajustat que a altres províncies espanyoles.

El secretari general dels socialistes asturians, Javier Fernández, que va presidir la gestora que va comandar el PSOE en absència de Pedro Sánchez, ja va anunciar divendres que no es presentarà a la reelecció com a secretari general de la regió.

Fernández també enterra, a la seva manera, la destral de guerra, i es retira en desacord amb la orientació que el nou secretari general vol donar al partit. El líder dels socialistes asturians va desmarcar-se divendres de la incorporació de la idea de plurinacionalitat en el corpus ideològic del PSOE. A més, es va negar a demanar disculpes, com demanaven alguns sanchistesals barons: “Jo demano perdó si m’equivoco, no quan perdo”.

Compte enrere

El PSOE encara ara dues setmanes a contrarellotge per acabar de definir el congrés federal, en el qual el nou secretari general ha de sortir ratificat, i on tindrà l’oportunitat de fer-se a mida la ponència que ha de redefinir el rumb ideològic del partit. Sánchez serà finalment qui triarà els ponents en cadascuna de les comissions en què es votaran les esmenes de la nova direcció, i tot sembla indicar que acabarà tenint una majoria suficient per imposar el seu criteri, a la vista del repartiment de delegats que estan fent les agrupacions provincials. Victoriós a les primàries, Sánchez es prepara per assumir el control total del PSOE. I els barons li obren pas.