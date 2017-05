Díaz defensa que només amb el suport del PP es podrà "solucionar" la qüestió catalana

A només quatre dies de les primàries del PSOE, la presidenta andalusa, Susana Díaz, ha presentat aquest dimecres el seu projecte per al partit. Un document de 45 pàgines elaborat 'in extremis' amb què pretén dissenyar el que seria un esbós del seu programa per a la presidència del govern espanyol. El text, però, surt poc del redactat per la gestora i presentat a finals de març, en què proposava tornar a l'Estatut (sempre que no contradigui la Constitució).

Per a Díaz, a un socialista només li "importen" dos estats: "l'espanyol i el del benestar", i la "resta d'identitats s'han de respectar". Però en el seu programa, titulat una ' Proposta de futur', defensa que només amb el suport del PP es podrà "solucionar" la qüestió catalana. "Només amb una reforma constitucional consensuada es podrà forjar la solució que els socialistes entenem com la més adequada per als interessos de Catalunya i del conjunt d'Espanya", detalla el document, que dedica només dos paràgrafs curts a abordar el model territorial.

La presidenta andalusa s'aferra tant a la Declaració de Granada com en la ponència marc de la gestora per respondre al procés. El limita a assenyalar que "cal crear un model de convivència que faci a la majoria estar d'acord i sentir-se part del projecte comú". Per a Díaz, l'única recepta pot ser el reconeixement "ple" de les "singularitats" i les seves "conseqüències" -llengua, cultura, historia, organització territorial...- per crear una "cultura federal". I ho amaneix amb la proposta estrella de desplaçar el Senat a Barcelona i que comparteix amb Pedro Sánchez. Considera que és la "millor manera de comprendre la diversitat del país".

Fa un any defensava la plurinacionalitat

La seva proposta xoca amb la revelació que fa el director del digital Infolibre, Jesús Maraña. En el llibre que acaba de publicar, 'Al fondo, a la izquierda' (Planeta), assegura que va un any Díaz va confessar-li que "algun dia caldrà reconèixer que som un estat plurinacional, i assumir que Catalunya té singularitats". És justament el que proposa ara Sánchez i que tant li ha retret l'equip de Susana Díaz com la vella guàrdia socialista per "voler trencar" Espanya.

Durant la presentació del document, Díaz no ha volgut entrar a valorar aquestes declaracions. Ara bé, en cap cas les ha desmentit. Sense descriure quina és la seva concepció d'Espanya, ha asseverat que "tothom sap" el que pensa, i que "si una cosa té clara és la seva idea d'Espanya": el reconeixement de la diversitat, però també de la igualtat de tots els espanyols. "Si una cosa clara tinc és la idea d'Espanya", ha afegit.