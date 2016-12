Susana Díaz ja actua com a candidata oficialista del PSOE

Susana Díaz manté la incògnita. La presidenta andalusa es resisteix a aclarir en públic si serà candidata a liderar el PSOE. Però les peces del puzle orgànic socialista comencen a ordenar-se al seu voltant i cada dia hi ha més mostres que podria acabar sent la candidata oficialista.

Dins del partit hi ha divisió sobre la idoneïtat de la presidenta andalusa per al lloc. Díaz va encarnar l’oposició més ferotge a l’antic líder socialista, Pedro Sánchez. La virulència amb què va acabar la guerra interna fa que el seu ascens al lideratge del PSOE no sigui vist com el més adequat per curar ferides per aquests sectors. I aquesta precisament és la primera tasca que es va autoimposar el president interí dels socialistes espanyols, Javier Fernández, quan va assumir el lideratge de la gestora.

El cert, però, és que Díaz a la pràctica ja té la batuta orgànica dels socialistes, i en la guerra amb Sánchez ha demostrat que vol guanyar per golejada. Ho ha evidenciat el càstig als diputats alineats amb l’anterior líder, Pedro Sánchez: a més de ser apartats de la direcció de grup parlamentari i de les comissions, divendres el PSOE va decidir rellevar tres diputades sanchistes més de la diputació permanent.

Aquesta voluntat golejadora ha ofegat les veus que demanen una candidatura d’unitat dins del partit, que no estigui encapçalada ni per ella ni per Sánchez -tacats per la guerra interna-, sinó per un candidat de consens que sigui capaç de reconciliar els dos bàndols socialistes. El mateix Fernández es va encarregar d’aigualir obertament aquesta possibilitat la setmana passada en el que és tot un gest a favor de Díaz en el camí cap a ungir-la com a candidata oficialista.

Fernández pren partit

“El que vull no és un candidat d’unitat, sinó un partit unit”, va afirmar el també president asturià en una entrevista a Onda Cero la setmana passada. Fernández va augurar també que hi hauria més d’un aspirant en el procés de primàries que obrirà el partit. El líder interí socialista va recordar que en el congrés en què va sortir escollit José Luis Rodríguez Zapatero com a secretari general socialista hi havia quatre candidats i, tot i així, el partit va sortir “més unit”. Precisament l’expresident espanyol també ha entrat en les últimes setmanes en el debat orgànic, després de mantenir-se’n al marge, com a mínim de manera pública, durant la crisi. Ho ha fet per fer una defensa clara de l’andalusa, a qui veu “fusta” de líder.

Aquestes declaracions han coincidit amb el procés de reivindicació de l’herència de Zapatero que ha fet el nou ordre del PSOE. L’oficialisme torna a presentar l’expresident com a figura clau del socialisme espanyol i ell torna el favor amb un missatge de suport a una de les virtuals candidates a secretària general. L’equació demostra una vegada més que l’aparell socialista ha apostat per Díaz i està a l’espera dels moviments de la líder andalusa.

Als cercles socialistes s’especula amb la possibilitat que Díaz pugui acabar optant per ser candidata, i guanyar visibilitat a Madrid amb un escó al Senat. La presidenta té l’opció de ser senadora per designació autonòmica, i això li donaria un faristol des d’on interpel·lar directament el president espanyol, Mariano Rajoy, en les -poc mediàtiques- sessions de control al govern que es fan cada setmana a la cambra alta. Però ella segueix insistint que està “centrada” en Andalusia, tot i enviar missatges en clau de partit: el dia de Nadal deia en una entrevista a la SER que el PSOE ha d’estar “unit i fort” per combatre el PP.

I mentre Díaz va fent passos, a l’altre cantó Sánchez també dubta. La pressió dels seus aliats perquè faci el pas definitiu i posi sobre la taula la seva candidatura creix. Els seus partidaris creuen que aquest moviment afegiria pressió a la gestora per agilitar el procés de convocatòria de les primàries i el congrés del partit, fins ara dilatats per la direcció interina.

Sánchez estaria disposat a encarar-se a Díaz en unes primàries que la presidenta andalusa també dóna per fet que se celebraran. Però l’exlíder socialista podria retirar-se de la cursa si sorgeix un candidat de consens que ell vegi amb bons ulls, com ara l’expresident del Congrés Patxi López, que ha sonat a les travesses com a tercera via. López ha mantingut bona relació amb els dos bàndols: va respectar la disciplina de vot en la investidura però es va mantenir fins al final al costat de Sánchez en el comitè federal de l’octubre que va acabar amb la seva dimissió.

La data clau és el 14 de gener. El PSOE celebra aleshores un altre comitè federal en què s’ha de marcar el calendari cap al congrés, i aquest podria ser el moment en què es destapin els candidats.