Díaz vira a l’esquerra i Sánchez es modera per guanyar vots

La conservadora Susana Díaz, la millor aliada del PP. El radical Pedro Sánchez, el millor amic de Podem. Són dues imatges que han potenciat des de fa mesos els equips de campanya dels dos grans aspirants a la secretaria general del PSOE. Quan falten només set dies per a la batalla definitiva, les primàries de diumenge, els candidats s’enfronten avui en el primer i únic cara a cara de campanya, i amb la missió d’intentar intercanviar els papers que s’han repartit entre la militància. Després de veure que té opcions de guanyar, Sánchez ha començat a moderar el seu discurs i distanciar-se de Podem, mentre que Díaz intenta treure’s del damunt l’etiqueta d’amiga del PP, ha intensificat la campanya a Catalunya i ha accedit a última hora a presentar un programa propi per al PSOE.

El debat, que es podrà seguir en directe per l’ARA.cat, comença a les 12.15 h i durarà dues hores. Ferraz l’ha estructurat en tres blocs -igual que el de les primàries del 2014- i amb un minut d’or final. La primera a parlar serà Díaz i l’últim Sánchez. L’exlehenkari Patxi López busca tenir també el seu minut de glòria en una batalla molt polaritzada. L’objectiu dels dos grans rivals és intentar no perdre els papers i, alhora, posar en evidència el fràgil programa de l’altre. Díaz, que ha apujat els decibels des de la batalla dels avals, busca ara rebaixar la tensió, mentre que Sánchez s’ha llançat a la caça del votant de López.

Aliances i debat territorial

La relació amb Podem i el debat català, condensats en 27 minuts

El debat més cruent arribarà ràpid, i cada candidat només tindrà nou minuts per defensar-se. Ferraz ha deixat en un sol bloc totes les discrepàncies polítiques. Les grans diferències entre Díaz i Sánchez són com cal respondre al Procés i quina ha de ser la relació amb Podem. L’ex secretari general manté l’aposta per un estat plurinacional, però en el seu projecte definitiu per al partit aclareix que només reconeix Catalunya com una “nació cultural” -sempre ha dit no al dret a decidir-. Díaz, encara sense programa a sis dies de les primàries, ha atacat durament Sánchez per aquest flanc, però ha vist que necessitava rebaixar el to per guanyar vots a Catalunya. L’última estratègia és carregar contra els “canvis de criteri” i les “anades i vingudes” de Sánchez, però l’exlíder del partit té la carta d’atacar-la pel cop a Ferraz i l’abstenció.

Bloc econòmico-social

L’apartat que demostra que tots provenen de l’aparell del partit

Si una cosa demostra que la lluita pel poder al PSOE és, sobretot, un xoc d’estils i de concepció d’Espanya, és el programa econòmic i social de cadascun dels candidats, sense grans diferències. Després d’haver esvaït els dubtes sobre l’home a qui va encarregar la ponència del congrés federal del PSOE, l’economista José Carlos Díez -que va assegurar que la implantació de la renda bàsica obligaria a contractar francotiradors per evitar la pressió migratòria-, Díaz vol fer gala ara de les seves polítiques socials. En la presentació del seu programa dimarts proposarà l’escolarització gratuïta de 0 a 3 anys -com també defensa Cs-. Sánchez ha recuperat un discurs més d’esquerres i considera el neoliberalisme el gran enemic del PSOE. Defensa, entre altres coses, una gran banca pública.

Model de partit

Entre la democràcia directa i la democràcia representativa

Però si una cosa enfronta els candidats és quin ha de ser el model de partit del PSOE. Per tenir el suport de les bases, Sánchez s’aferra a la democràcia directa i, igual que López, proposa que la militància tingui sempre l’última paraula abans d’un pacte electoral. L’entorn de Díaz, en canvi, defensa el retorn de la democràcia representativa, fins i tot per escollir secretari general. Després de veure que Sánchez tenia opcions de guanyar, el primer a reclamar que s’eliminessin les primàries obertes a la militància va ser l’expresident extremeny Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Però ja no hi ha marxa enrere i els dos candidats intentaran jugar sobre segur: a no ficar la pota. Sánchez té a favor l’experiència en fins a tres debats de format similar -el 2014, abans del 20-D i abans del 26-J-, mentre que Díaz està acostumada a la tribuna d’oradors com a presidenta andalusa.