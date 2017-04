Díaz rep Rajoy amb formes d’opositora

L’ocasió era de teòrica celebració. Es commemoraven els 25 anys de la inauguració de la primera línia d’AVE a Espanya entre Madrid i Sevilla, i Mariano Rajoy va recórrer ahir aquest trajecte en el mateix tren que va inaugurar la línia -rebatejat ara com a Miguel de Cervantes- fins a la capital andalusa. Allà el va rebre la presidenta autonòmica, Susana Díaz, que tot i els fastos, i el seu rol d’amfitriona, no va perdre oportunitat d’exercir de líder d’oposició en potència, i va estirar de les orelles el president espanyol.

Ja abans que arribés Rajoy en l’AVE, la candidata a la secretaria general del PSOE valorava davant la premsa la citació com a testimoni al cas Gürtel que li ha arribat al president del PP aquesta setmana. “Va tard”, va dir la líder dels socialistes andalusos, que va considerar que ja hauria d’haver donat “força explicacions”. “Fa molt de temps que ho hauria d’haver fet al Congrés, i per sort ara ho farà davant de la justícia”, va reblar. Conscient que la percepció entre la militància socialista és que ella és la candidata més procliu a acostar-se al PP, la presidenta andalusa continua extremant el discurs per intentar esgarrapar els vots dels militants més al·lèrgics a la dreta, que de moment s’estan alineant majoritàriament amb Pedro Sánchez, i en menor mesura amb Patxi López, avaladors tots dos del no a Rajoy. Ja amb el barret de presidenta andalusa, Díaz va reclamar a Rajoy que pensi en les inversions a Andalusia.

Li va reclamar més inversions en infraestructures, especialment en el corredor mediterrani, i va reivindicar l’oportunitat de l’AVE, una idea de Felipe González, que va decidir començar per Sevilla “no perquè fos sevillà”, sinó perquè sabia que “si no començava pel sud, trigaria molt a arribar-hi”.

Rajoy diu que l’AVE és “viable”

Rajoy va agafar el relleu a Díaz al faristol, però no va respondre als retrets de la presidenta andalusa. El líder popular va reivindicar les inversions en AVE perquè, va dir, són “productives, viables, sostenibles en el temps i amb un impacte positiu en la vida dels espanyols”. Les paraules del president contrasten amb l’opinió dels experts, que consideren que les inversions en AVE no es recuperaran mai. “Ho avalen tots els estudis i la realitat que veiem cada dia”, va justificar el president espanyol.

A més, va anunciar més inversions en l’AVE a Andalusia, i un esforç addicional en la compra de nous trens de 500 milions d’euros més dels previstos, que pujaran als 1.300 milions la inversió total. Va avançar també que per commemorar l’aniversari, Renfe traurà a la venda 250.000 places d’alta velocitat a preus baixos.

Rajoy no va sortir del guió i va parlar només de trens. També va lloar l’esforç de González en l’aposta per la infraestructura. L’expresident espanyol, que també va participar en els actes de commemoració, va recollir el guant i va subratllar que el seu objectiu en l’impuls de l’AVE era “salvar” una bona part de la indústria ferroviària a Espanya “i projectar-la al futur”.